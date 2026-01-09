Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 7:20 pm

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades

Luego de que un oficial del ICE mató ayer a una mujer en Minneapolis, este jueves policías federales dispararon contra una pareja de Portland que permanece hospitalizada.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), se vieron involucrados en un tiroteo este jueves registrado en Portland, Oregón, según un reporte de emergencia que atendió la policía local. Un hombre y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

"Todavía nos encontramos en las primeras etapas de este incidente", dijo el jefe de la Policía de Portland Bob Day. "Entendemos la gran emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información", añadió.

El incidente ocurrió en la cuadra 10200 de Southeast Main Street y, según un comunicado la policía de Portland, ninguno de sus oficiales participó en el tiroteo.

La nueva agresión de agentes federales ocurre después de que el asesinato de Renee Good a manos de un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, en el norte de EU, durante un operativo migratorio, desatara decenas de protestas multitudinarias en todo el país.

En ambos casos, el Departamento de Seguridad Nacional, ha argumentado que las víctimas habrían intentado usar sus automóviles en contra de los agentes federales y que estos actuaron, en consecuencia, en defensa propia.

Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales.
Foto: Policía de Portland

¿Qué se sabe del tiroteo en Portland?

A las 14:24 horas, los oficiales recibieron información de que un hombre que había resultado herido por disparos estaba llamando para pedir ayuda en el área de Northeast 146th Avenue y East Burnside.

"Los oficiales acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala. Los oficiales aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia. Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital. Se desconoce su estado de salud. Los oficiales determinaron que ambas personas resultaron lesionadas en el tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", indicaron las autoridades locales en un comunicado.

Los oficiales de PPB han asegurado ambas escenas, en donde habría ocurrido el tiroteo y en donde fueron localizados los heridos, a la espera de una investigación. "East Burnside Street está cerrado en dirección oeste entre Northeast 145 th Avenue y Northeast 148 th Avenue", aseguró la Policía.

Administración de Trump argumenta, otra vez "defensa propia"

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los agentes estaban realizando un retén para inspeccionar vehículos de forma selectiva y en el que se vio involucrado un ciudadano venezolano.

"A las 14:19 horas, agentes de la Patrulla Fronteriza de EU. estaban realizando una parada dirigida de un vehículo en Portland, Oregón. El pasajero del vehículo y objetivo es un migrante ilegal venezolano afiliado a la red de prostitución transnacional Tren de Aragua e involucrado en un tiroteo reciente en Portland", dijo la funcionaria en X, antes Twitter.

La portavoz apuntó que se cree que el conductor del vehículo es un miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua. "Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor convirtió su vehículo en un arma e intentó atropellar a los agentes de la Ley", aseguró MacLaughlin.

"Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó tiros defensivos. El conductor huyó con el pasajero, escapando de la escena. Esta situación está en desarrollo y se proporcionará más información próximamente", finalizó.

