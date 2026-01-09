Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

El mandatario brasileño reveló que las cancillerías de ambos países negociarán la fecha de una visita oficial de su homóloga mexicana.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este jueves que sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de Estados Unidos en Venezuela. Además, reveló que invitó a la mandataria mexicana a visitar su país.

"También hablé por teléfono este jueves con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia", indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario sudamericano reafirmó en su mensaje la defensa de los mecanismos multilaterales del derecho internacional para resolver los conflictos entre las naciones. Asimismo, enfatizó el interés compartido con Claudia Sheinbaum para buscar una solución de paz que sólo la cooperación y el diálogo pueden lograr en aras de afianzar la estabilidad en Venezuela y la región latinoamericana.