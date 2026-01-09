Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 8:30 pm

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Buscamos cooperación con EU bajo principios firmes y sin ceder en soberanía, dice CSP

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

El mandatario brasileño reveló que las cancillerías de ambos países negociarán la fecha de una visita oficial de su homóloga mexicana.

-Información en desarrollo 

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este jueves que sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de Estados Unidos en Venezuela. Además, reveló que invitó a la mandataria mexicana a visitar su país.

"También hablé por teléfono este jueves con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia", indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario sudamericano reafirmó en su mensaje la defensa de los mecanismos multilaterales del derecho internacional para resolver los conflictos entre las naciones. Asimismo, enfatizó el interés compartido con Claudia Sheinbaum para buscar una solución de paz que sólo la cooperación y el diálogo pueden lograr en aras de afianzar la estabilidad en Venezuela y la región latinoamericana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
2

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
3

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
4

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
5

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Activan contingencia ambiental por ozono
6

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
7

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
8

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, se ha mostrado firme tras ser secuestrado por EU.
9

Maduro contra el azufre

El Senado de EU avanzó una resolución que busca limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela; sería una medida sobre todo simbólica.
10

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
11

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.
12

El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana

13

La era de mala vecindad

Meses después del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Alcalde de Uruapan, Michoacán, el Secretario Omar García Harfuch reveló avances del caso.
14

Harfuch detalla avances de caso Manzo: ¿cómo se planeó ataque y quiénes están presos?

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
15

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
1

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
2

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
3

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.
4

El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
5

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

Activan contingencia ambiental por ozono
6

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

La Cofepris emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de cuatro lotes de fórmulas infantiles de Nestlé ante la probable presencia de una toxina.
7

La Cofepris alerta por retiro de fórmulas infantiles de Nestlé. ¿Cuáles y por qué?

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
8

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
9

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU
10

Trump rechaza que vaya a indultar a Nicolás Maduro: "no, no lo veo", le dice al NYT

El Inegi informó que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un incremento de 3.69% en 2026, en línea con la inflación registrada al cierre de 2025.
11

El Inegi actualiza el valor de la UMA. Checa cómo quedó y a partir de cuándo aplica

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este 2026: ahora llegará a estudiantes de primaria, a fin de ayudar con los gastos de uniformes y útiles escolares.
12

Beca Rita Cetina: ¿Qué monto recibirán estudiantes de primaria a partir de este 2026?