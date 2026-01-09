VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Manifestantes filmaron a los agentes del ICE mientras reprimía las protestas por el asesinato de una madre de familia en Minneapolis a causa del diaspro de un agente federal.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Miles de ciudadanos en todo Estados Unidos salieron este jueves a protestar contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos de uno de sus agentes, pero lo que encontraron fue más represión.

Mientras tanto en gringolandia Así está ma situación frente a las instalaciones del ICE en Minneapolis golpeando a las mujeres y reprimiendo como los nazis de la gestapo de Trump pic.twitter.com/PEFXgTAUKU — aapayés (@aapayes) January 8, 2026

En redes sociales ya circulan decenas de videos en los que los manifestantes documentaron las agresiones de los servicios de migración.

BREAKING: ICE ASSAULT A U.S CITIZEN OUTSIDE A HIGH SCHOOL IN MINNEAPOLIS They were seen pepper-spraying students. pic.twitter.com/KIhALG40Sz — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 8, 2026

Uno de los videos que encendió las redes sociales muestra a un efectivo del ICE pateando y destruyendo un memorial sobre Nicole Good dejado por los manifestantes en Minneapolis. De acuerdo con People, El video fue publicado en la red social Bluesky y más tarde publicado en X.

Las imágenes muestran al oficial con un parche que dice "Police DHS" caminando a través de un monumento al aire libre, que tiene varias cosas escritas en tiza en el suelo, incluido el nombre de Good. El hombre patea una veladora y luego tiene un enfrentamiento verbal con un ciudadano que reclama la acción.

"No me importa una mierda", respondió el oficial al ser abordado.

An officer was filmed kicking Renée Good’s memorial candles. pic.twitter.com/Q5y5WyodkK — Mukhtar (@I_amMukhtar) January 8, 2026

Otra de las grabaciones que circularon en redes sociales muestra a un hombre afroamericano que porta una gorra con la leyenda "veterano de Vietnam" que protesta por la presencia del personal de Migración en Minneapolis.

"Son un montón de perras, están aquí sancionando esta mierda y matan a una mujer, están arruinando negocios que llevan aquí generaciones, jódanse. Están aquí para aterrorizar a la ciudad", les grita.

La indignación desatada por el caso de Good rápidamente volvió a mostrar una cara de Estados Unidos que se opone fervientemente al trumpismo y al movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande otra vez, por sus siglas en inglés).

"Sois un montón de perras, estáis aquí sancionando esta mierda y matáis a una mujer, estáis arruinando negocios que llevan aquí generaciones, Fuck You🖕". pic.twitter.com/NaipFzmbxz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 8, 2026

“Kristi Noem será colgada” o “salva una vida, mata a un agente de Inmigración", fueron algunas de las consignas que se escucharon en las protestas.

La represión volvió en una manifestación frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, para exigir justicia por Renee Nicole

"¡Dejen de matarnos!" gritó una manifestante a los agentes federales mientras al fondo se desarrollaba un enfrentamiento entre los efectivos y manifestantes.

"Stop fkn killing us! " protester screams at Federal Agents outside of the Whipple Federal Building as standoff between Agents and protesters continue pic.twitter.com/XNKmzAsiA0 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 8, 2026 Trumpistas defienden al ICE

Una de las escenas que más generó rechazo fue la que mostró a un hombre defendiendo al Servicio de Inmigración, con algunos de los agentes de dicha corporación detrás de él, al tiempo que profiere insultos contra manifestantes que exigían justicia por la ciudadana estadounidense asesinada.

"¡La tormenta está aquí!... Nadie puede detener lo que está por venir... Ejecutamos a uno de ustedes ayer", gritó el alborotador en referencia a la ejecución de Good.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para criminalizar a la mujer ejecutada por ICE, al asegurar que había intentado atropellar a uno de los miembros de Inmigración y culpó a la izquierda radical de fomentar agresiones en contra de las fuerzas de orden federales. Seguidores del republicano defendieron la ejecución en redes sociales.

Far-right agitator in Minneapolis: “The storm is here!…No one can stop what is coming…We executed one of you yesterday”

pic.twitter.com/26kcO88iCr — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 8, 2026

Renee Good, quien era originaria de Colorado Springs, se describió a sí misma como una “poeta, escritora, esposa, madre y una mala guitarrista de Colorado”, era madre de tres hijos, una joven de 15 años de edad, un adolescente de 12 años y un pequeño de seis años de edad, quien quedó huérfano, ya que su padre, identificado como Tim Macklin, murió en 2023.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Good, de 37 años de edad, vivía con su pareja en el área metropolitana de Mineápolis-St. Paul, a donde se había mudado el año pasado desde la ciudad de Kansas, donde anteriormente residía. Tim Ganger, padre de Renee, comentó al Washington Post que aunque su hija "tuvo una buena vida, pero también una vida difícil", a pesar de lo cual "era una persona maravillosa", dijo.

La mujer tenía entre sus pasatiempos escribir y tocar la guitarra. Además, era licenciada en inglés, por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, en donde, en 2020, fue galardonada con el premio de poesía de pregrado de dicha institución, en cuya página habrían incluido una biografía de la víctima.