La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

Los datos personales de los usuarios serán protegidos por los proveedores de este servicio, según lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En caso de no existir registro, la línea telefónica será inhabilitada.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha a partir de este viernes el proceso de registro obligatorio y vinculación de las líneas móviles en México, a fin de frenar delitos como la extorsión, los fraudes telefónicos y la usurpación de identidad. La fecha límite de registró será el 30 de junio de 2026.

La dependencia del Gobierno cuenta con un registro de cerca de 158 millones de líneas de telefonía celular, cuyos números tendrán que ser vinculados a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y a una Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que en caso contrario la línea telefónica será inhabilitada.

Esta medida de la Comisión Reguladora, que fue aprobada en diciembre de 2025, tiene como objetivo particular el identificar a los usuarios de una línea de prepago, quienes hasta ahora pueden adquirir tiempo aire sin la necesidad de proporcionar los datos antes señalados.

Los usuarios de líneas móviles en México deberán acudir directamente con su proveedor para realizar este registro, el cual también se puede hacer de manera remota, en tanto que las personas morales tendrán que presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para incorporar las líneas de sus colaboradores al padrón.

En ese marco, la compañía Telcel señaló que al tratarse de una disposición oficial, es indispensable que los usuarios completen la vinculación a la brevedad para evitar afectaciones en el servicio.

De acuerdo con la ley en materia de regulación telefónica, empresas como Telmex, Movistar y AT&T tendrán la obligación de instaurar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan la información personal de los usuarios, la cual será confidencial.

Los proveedores deberán proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, según lo aprobado en el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Asimismo, las compañías tendrán que resguardar únicamente el nombre o razón social del usuario, CURP o RFC; número telefónico asociado; tipo de identificación oficial, así como resultado y la fuente contra la que se realizó la validación de identidad.