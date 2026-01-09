La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 1:40 am

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

#PuntosYComas ¬ Ley nueva contra la extorsión sancionará 35 tipos de este delito

Los datos personales de los usuarios serán protegidos por los proveedores de este servicio, según lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En caso de no existir registro, la línea telefónica será inhabilitada.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha a partir de este viernes el proceso de registro obligatorio y vinculación de las líneas móviles en México, a fin de frenar delitos como la extorsión, los fraudes telefónicos y la usurpación de identidad. La fecha límite de registró será el 30 de junio de 2026.

La dependencia del Gobierno cuenta con un registro de cerca de 158 millones de líneas de telefonía celular, cuyos números tendrán que ser vinculados a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y a una Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que en caso contrario la línea telefónica será inhabilitada.

Esta medida de la Comisión Reguladora, que fue aprobada en diciembre de 2025, tiene como objetivo particular el identificar a los usuarios de una línea de prepago, quienes hasta ahora pueden adquirir tiempo aire sin la necesidad de proporcionar los datos antes señalados.

Los usuarios de líneas móviles en México deberán acudir directamente con su proveedor para realizar este registro, el cual también se puede hacer de manera remota, en tanto que las personas morales tendrán que presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para incorporar las líneas de sus colaboradores al padrón.

En ese marco, la compañía Telcel señaló que al tratarse de una disposición oficial, es indispensable que los usuarios completen la vinculación a la brevedad para evitar afectaciones en el servicio.

De acuerdo con la ley en materia de regulación telefónica, empresas como Telmex, Movistar y AT&T tendrán la obligación de instaurar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan la información personal de los usuarios, la cual será confidencial.

Los proveedores deberán proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, según lo aprobado en el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Asimismo, las compañías tendrán que resguardar únicamente el nombre o razón social del usuario, CURP o RFC; número telefónico asociado; tipo de identificación oficial, así como resultado y la fuente contra la que se realizó la validación de identidad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump amenaza de nuevo a México.
1

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

3

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

La dignidad de los pueblos no se somete al capricho de los tiranos.
4

Los buitres del imperio merodean sobre México

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
5

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
6

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

7

La era de mala vecindad

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
8

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

La derecha mexicana es trumpista.
9

La derecha mexicana es trumpista

ICE agrede a manifestantes en EU
10

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, se ha mostrado firme tras ser secuestrado por EU.
11

Maduro contra el azufre

El Senado de EU avanzó una resolución que busca limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela; sería una medida sobre todo simbólica.
12

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
13

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
14

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Delcy Rodríguez defendió las negociaciones con EU pese a la intervención de esta ultima nación en territorio venezolano y al secuestro de Nicolás Maduro.
15

Delcy Rodríguez defiende negociación con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
1

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

2

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

El gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis que vive el país.
3

Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

La Semar informó que detuvo a siete presuntos delincuentes, aseguró un laboratorio y una bodega empleados para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.
4

La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años
5

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

ICE agrede a manifestantes en EU
6

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
7

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Trump amenaza de nuevo a México.
8

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
9

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
10

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
11

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.
12

El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana