La Semar revela que el Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 3:15 am

El Tren Interoceánico contará con un seguro de pasajeros en 2026, informa la Semar.

La Semar dio a conocer que estableció un convenio temporal con la empresa Ve Por Más con el objetivo de  “garantizar la continuidad del servicio seguro” en el Tren Interocéanico.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó el jueves que en 2026 se implementará un seguro de pasajeros para “garantizar los servicios de seguridad y vigilancia” en el Tren Interoceánico, luego del descarrilamiento de una unidad en el Istmo de Tehuantepec, el pasado 28 de diciembre, que dejó 14 personas muertas y 98 heridas.

Por medio de un comunicado, la Semar explicó que en noviembre de 2025 se inició una investigación de mercado para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones y tramos asignados del Tren Interoceánico, por lo cual se recibieron seis propuestas y se realizó la apertura de cinco de ellas en diciembre.

Las autoridades a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec detallaron que, luego de un análisis de las propuestas, el 26 de diciembre de 2025 se emitió un Acto de Fallo por el que la licitación fue declarada desierta, ya que no se cumplieron los requisitos para garantizar el correcto desarrollo del servicio.

En este sentido, la Semar argumentó que, durante enero y febrero de 2026, se firmó un convenio de “ampliación temporal” con la empresa Pedregal Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V., a fin de “asegurar la continuidad operativa” del proyecto.

En lo respectivo al seguro de pasajeros, la dependencia hizo énfasis en que se estableció un convenio temporal con la empresa Ve Por Más del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V., del 1 al 31 de enero de 2026, con el objetivo de  “garantizar la continuidad del servicio seguro”.

“Actualmente, se ha reiniciado la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, incluyendo gastos funerarios”, puntualizó la Semar.

En cuanto al tema de la infraestructura del Tren Interoceánico, las autoridades dieron a conocer que el 9 de diciembre del año pasado “se llevó a cabo una investigación de mercado para la contratación del servicio y aseguramiento de bienes patrimoniales” en los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

La Secretaría de Marina aseguró que la licitación fue declarada desierta “al no cumplir las propuestas recibidas con los requisitos técnicos”, y que por este motivo se gestionó un convenio para “extender por un mes, de 1 al 31 de enero de 2026, la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C.V., “en tanto se realiza una nueva investigación de mercado e inicia el procedimiento de contratación del servicio para el ejercicio fiscal”

