Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Europa Press

09/01/2026 - 6:18 am

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Los aparatos electrónicos como los televisores o los celulares contienen sustancias tóxicas que pueden afectar las hormonas de las personas, especialmente de los niños, según explica un catedrático de la Universidad de Granada.

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS).- Televisores, ordenadores, routers, consolas o móviles forman parte de nuestra vida diaria y permanecen encendidos durante horas en casa. Lo que muchos desconocen es que estos dispositivos, al igual que los sofás, las cortinas o los juguetes electrónicos, contienen retardantes de llama, unas sustancias químicas diseñadas para evitar incendios pero que, con el calor y con el uso continuado, pueden liberarse al aire y acumularse en el polvo doméstico, y resultar tóxicas para nuestra salud.

De hecho, la evidencia científica advierte de que algunos de estos compuestos actúan como disruptores endocrinos, capaces de interferir con nuestras hormonas, y de afectar especialmente a niños. Por eso, siempre en nuestra casa, lo idóneo es ventilar dos veces al día, aspirar en lugar de barrer y apagar siempre los aparatos electrónicos cuando no se usan. Se trata de gestos sencillos que pueden reducir de forma significativa la exposición cotidiana a estos tóxicos invisibles en el hogar y que tanto pueden perjudicar a nuestra salud.

Así lo alerta Nicolás Olea en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, doctor en Medicina y catedrático emérito en la Universidad de Granada, así como miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, y coordinador del Grupo Medioambiente y Endocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Precisamente habla de este tema en 80 recomendaciones para evitar los tóxicos (Integral), un libro en el insiste en los dispositivos electrónicos y sus componentes —circuitos, plásticos técnicos, y transistores— presentan un alto riesgo de inflamabilidad. Para reducir la posibilidad de incendio y la emisión de humos y de gases tóxicos en caso de sobrecalentamiento explica este experto que los fabricantes incorporan a estos materiales compuestos químicos polibromados y organofosforados, conocidos como retardantes de llama.

“Por ley todo lo eléctrico debe llevar estas sustancias químicas que evitan que ardan cuando se calienta, retardantes de llama o del fuego, que también los hay en textiles, pero sobre todo en la electrónica. Estos se evaporan con el calor cuando están los dispositivos electrónicos encedidos. No podemos condenar a nuestros niños a esta química”, destaca este reputado científico e investigador en materia de tóxicos y disruptores endocrinos.

Cuidado con los disruptores endócrinos

Según prosigue este catedrático de la Universidad de Granada, además, se trata de unos químicos que “también están presentes en la tapicería del salón, en los sillones, en las cortinas de las ventanas, e incluso en la ropa del bebé”.

El problema, tal y como enfatiza el doctor Olea, es que los retardantes de llama son disruptores endocrinos, unas sustancias químicas que interfieren con nuestras hormonas y que pueden alterar funciones clave del organismo como el crecimiento, el metabolismo, o incluso la reproducción.

“Por lo que ventila tu casa durante quince minutos, dos veces al día; y no barras, mejor aspira el polvo y sácalo fuera. Además, apaga todos tus aparatos electrónicos cuando no estén en uso, como el televisor, la consola, el ordenador, la impresora, el router, o incluso el módem, porque así disminuirás el tiempo en el que están encendidos, y disminuirán su temperatura y, por tanto, la posibilidad de que liberen retardantes de la llama añadidos a los circuitos electrónicos y al plástico”, subraya el coordinador del Grupo Medioambiente y Endocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Igualmente, aconseja limpiar el polvo detrás de los televisores, de los routeres, y de los ordenadores, y asegurarnos de ventilar correctamente en aquellos lugares donde estén esos dispositivos, por si hubieran liberado retardantes de llama.

Pero también, Nicolás Olea aconseja guardar los juguetes electrónicos de los niños en cajas cerradas y desconectar toda la electrónica que no esté en uso siempre. “Toda la electrónica contribuye a compuestos y a retardantes de llama”, concluye.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

Trump amenaza de nuevo a México.
2

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
3

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

4

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

La derecha mexicana es trumpista.
5

La derecha mexicana es trumpista

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
6

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
7

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.
8

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
9

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
10

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
11

Motos: la selva de las dos ruedas

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.
12

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

ICE agrede a manifestantes en EU
13

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

El mito de Venezuela.
14

El mito de Venezuela

La remoción de Maduro ofrece al chavismo la posibilidad de reacomodarse estratégicamente.
15

El chavismo sin Maduro: supervivencia, negociación y poder en otro marco geopolítico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer en enero?
1

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
2

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
3

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

El Tren Interoceánico contará con un seguro de pasajeros en 2026, informa la Semar.
4

La Semar revela que el Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
5

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

6

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

El gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis que vive el país.
7

Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

La Semar informó que detuvo a siete presuntos delincuentes, aseguró un laboratorio y una bodega empleados para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.
8

La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años
9

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

ICE agrede a manifestantes en EU
10

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
11

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Trump amenaza de nuevo a México.
12

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”