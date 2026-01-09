Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

En declaraciones a El Sur de Acapulco, la Alcaldesa desestimó la denuncia en su contra y acusó "excesiva violencia política de género".

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, ahora porque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de cohecho, luego de que la Presidenta Municipal exhibiera públicamente un collar valuado en alrededor de 227 mil pesos.

De acuerdo con información confirmada a El Sur de Acapulco el abogado denunciante, Ramiro Solorio Almazán, excandidato a la Alcaldía de Acapulco, la investigación se centra en un collar atribuido a una marca de lujo internacional, Van Cleef & Arpels, con un valor estimado de 227 mil pesos. La Fiscalía busca determinar si la aceptación de dicho objeto constituye un beneficio indebido relacionado con el ejercicio de su cargo, ya que la legislación prohíbe a los servidores públicos recibir obsequios o dádivas vinculadas a sus funciones.

La polémica se originó el 23 de octubre de 2025, durante una sesión de cabildo, cuando López apareció portando una cadena que diversos medios identificaron como una pieza de alta gama. Tras los señalamientos, la Alcaldesa acusó una persecución política y aseguró que la joya fue un regalo de cumpleaños de una ciudadana de la colonia Simón Bolívar.

En distintas ocasiones ha sostenido versiones contradictorias sobre su valor, al afirmar primero que costaba entre 200 y 300 pesos, luego que oscilaba entre mil y tres mil pesos, y negar que se tratara de una pieza de marca. “¿Yo qué culpa [tengo de] que haya un pueblo que me ame, que me regale cosas? Me lo regalaron, ¿y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y su cariño del pueblo”, expresó en su momento.

Incluso la Alcaldesa lanzó un reto ante los cuestionamientos sobre el costo del collar: “Quien me la quiera adquirir por esa cantidad que dicen, la vendo”, desafió.

La Fiscalía confirmó a El Sur de Acapulco que ya se realizan diligencias iniciales, entre ellas la solicitud de documentación a diversas instancias para acreditar la calidad de servidora pública de López al momento de los hechos. Especialistas en derecho han señalado que, conforme al Código Penal de Guerrero, el delito de cohecho puede configurarse por la sola recepción de bienes de valor relevante, aún sin que exista una contraprestación comprobada, siempre que el obsequio esté vinculado al cargo público.

Abelina López acusa violencia política de género

En entrevista con el diario guerrerense, López Rodríguez, dijo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) no la ha citado a declarar por el delito de cohecho y adelantó que demandará a Ramiro Solorio Almazán porque hay un “exceso de violencia política de género, ya es mucho, ya no es normal” y todo tiene que ver con las elecciones de 2027.

Además, la Alcaldesa desestimó la denuncia por el uso del collar de lujo y aseguró que esta no procederá, porque es falso que sea un producto costoso.

De acuerdo con un documento al que El Sur tuvo acceso, la investigación está radicada en la carpeta 12022200300020071125 contra Abelina López por el delito de cohecho y lo que resulte; derivada de la cual se turnó una orden de presentación para que acuda a rendir su declaración.

Sin embargo, la Alcaldesa dijo que no ha sido citada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y “con mucha humildad, si me citan, habré de acudir, no tengo ningún problema porque si uno no está metido en nada porque no dar la cara. No me han citado y ¿cómo perder el tiempo cuando no se dan los elementos de tipo penal?”.

“¿No es extraño que sólo a Abelina todo el tiempo me estén haciendo, que sí la revocación de mandato, que si la ASE, que si cohecho? Tantas difamaciones a mi persona ¿no parece exceso de violencia política de género?”, cuestionó.

También destacó que todo eso ya parece un tema “por demás montado, una estrategia y yo le encuentro un sentido y no es más que el furor del 2027. Es lo que yo encuentro”.

La Alcaldesa insistió en que no hay cohecho porque cómo no se va recibir, “que porque no es de marca, pero viene del corazón y lo regalan de buena fe”.

Abelina López, quien gobierna Acapulco desde 2021 y fue reelecta en 2024, ha estado envuelta previamente en otras controversias. En 2020, como Diputada federal, admitió haber pagado un soborno para acceder a un proceso judicial abreviado. Además, enfrenta una denuncia de la Auditoría Superior por presuntamente negarse a comprobar el uso de cerca de 900 millones de pesos durante su primer mandato, situación por la cual promovió un amparo que frenó la investigación.

El delito de cohecho contempla sanciones que pueden incluir hasta 16 años de prisión, multas económicas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la reparación del daño, en caso de que se acredite la responsabilidad penal. Mientras tanto, la Alcaldesa ha reiterado que el señalamiento “no tiene sustento ni futuro” y ha insistido en que se trata de ataques de carácter político.

-Con información de El Sur de Acapulco.