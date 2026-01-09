Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 8:16 am

Autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad, luego de confirmar el fallecimiento del comunicador en el lugar de los hechos.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El periodista Carlos Castro fue asesinado a balazos la noche ayer mientras se encontraba en un restaurante del municipio de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz, según informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el interior del negocio conocido como TrogueBirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, de acuerdo con los primeros reportes.

Testigos que se encontraban en la zona indicaron que un grupo de hombres armados ingresó al inmueble y disparó de manera directa contra el reportero, quien permanecía en el lugar al momento de la agresión.

Tras escucharse las detonaciones, habitantes de la zona solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, lo que llevó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal a activar el operativo Código Rojo para atender la situación.

En el despliegue, elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil aseguraron el perímetro del lugar, donde personal de emergencia corroboró que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Acto seguido, peritos criminalistas y agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para realizar el levantamiento de indicios balísticos y las primeras diligencias.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, conforme al protocolo establecido.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no reportaron personas detenidas relacionadas con el homicidio. Sin embargo, como parte de las acciones de búsqueda, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en accesos y salidas del municipio de Poza Rica.

¿Quién era Carlos Castro?

Carlos Castro se desempeñaba como reportero en el portal informativo Código Norte y cubría principalmente temas de seguridad, denuncias ciudadanas y acontecimientos sociales en el país.

Con el paso del tiempo, integrantes del gremio periodístico en Poza Rica indicaron que el comunicador había incrementado su actividad profesional en plataformas digitales durante el último año.

En redes sociales, periodistas y habitantes de la zona difundieron mensajes de consternación por el asesinato, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

