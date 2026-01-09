FGE de Chiapas investiga caso de menor de 13 años reportada como grave tras dar a luz

La adolescente permanece bajo vigilancia médica especializada tras el parto de alto riesgo, mientras autoridades de salud y justicia colaboran en la investigación sobre el hecho.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Una menor de 13 años permanece hospitalizada por las graves complicaciones que presentó tras dar a luz un bebé en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, informaron autoridades estatales de salud y procuración de justicia.

De acuerdo los primero reportes, la menor ingresó de urgencia al Hospital de las Culturas el pasado 5 de enero, donde personal médico activó los protocolos de atención obstétrica al detectar un parto de alto riesgo debido a su condición física y edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que la adolescente fue trasladada al hospital por un joven de 17 años, quien se identificó como su pareja y abandonó el lugar después de dejarla bajo resguardo del personal médico.

Tras los hechos, la autoridad ministerial inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del embarazo y del parto, así como para determinar si existió la comisión de algún delito en perjuicio de la menor.

El informe clínico inicial indicó que la paciente presentó lesiones severas posteriores al alumbramiento, entre ellas afectaciones en la vejiga, la uretra y otros tejidos internos, derivadas de la inmadurez física de su organismo.

Las autoridades de salud también detectaron que la adolescente cursaba un cuadro de sarampión, lo que complicó su estado general y requirió vigilancia médica constante durante su estancia hospitalaria.

La Fiscalía señaló que la menor y el joven vivían en concubinato con el consentimiento de sus familias; sin embargo, precisó que la investigación continúa a través de la Fiscalía de Justicia Indígena para determinar responsabilidades conforme a la ley.

En relación con el estado de salud de la joven, la Secretaría de Salud informó quese encuentra estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo en una unidad del sistema público.

La dependencia detalló que la menor ya no presenta complicaciones respiratorias que pongan en riesgo su vida y que la atención médica se brindó conforme a los protocolos clínicos, normativos y de derechos humanos vigentes.

Respecto al recién nacido, la Secretaría de Salud precisó que se trata de un bebé prematuro de 34 semanas de gestación, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con condición delicada y atención médica especializada permanente.