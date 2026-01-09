Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta.

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este viernes que su Gobierno buscará estrechar la comunicación con Estados Unidos (EU) en el marco de la colaboración con respeto a la soberanía, luego de que ayer Donald Trump declarara que está por atacar en tierra a los cárteles de la droga que "controlan el país".

"Vamos a estrechar la comunicación por eso le pedí al Secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el Secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días el propio Secretario [Marco] Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones, está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente, pues estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de los laboratorios incautados, que tengan toda la información", indicó la mandataria al ser cuestionada sobre las declaraciones del republicano.

La Jefa del Ejecutivo también destacó la llamada que sostuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos rechazaron la intervención militar en Venezuela

"Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina, de la defensa de la soberanía, le explique al Presidente Lula que con el Presidente Trump tenemos un entendimiento con el tema de seguridad en México, le pedí -por las declaraciones que ha hecho Trump en estos días, que consideramos su manera de comunicar-. De todos maneras le pedí ayer al Canciller de la Fuente que pudiera hacer contacto con el Secretario del Departamento de Estado y si es necesario hablar con el Presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado en varias ocasiones", detalló.

Ayer, el Presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos realizará ataques terrestres contra los cárteles de la droga que, dijo, gobiernan México.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México", aseveró en entrevista para Fox News.

Las declaraciones del republicano ocurren después de la operación militar del ejército estadounidense ocurrida el sábado pasado que terminó con el secuestro del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Además, se dan a sólo cuatro días de que el mandatario estadounidense insistiera en que México es un país gobernado por los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos y, por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.