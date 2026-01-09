Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 9:29 am

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta.

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este viernes que su Gobierno buscará estrechar la comunicación con Estados Unidos (EU) en el marco de la colaboración con respeto a la soberanía, luego de que ayer Donald Trump declarara que está por atacar en tierra a los cárteles de la droga que "controlan el país".

"Vamos a estrechar la comunicación por eso le pedí al Secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el Secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días el propio Secretario [Marco] Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones, está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente, pues estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de los laboratorios incautados, que tengan toda la información", indicó la mandataria al ser cuestionada sobre las declaraciones del republicano.

La Jefa del Ejecutivo también destacó la llamada que sostuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos rechazaron la intervención militar en Venezuela

"Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina, de la defensa de la soberanía, le explique al Presidente Lula que con el Presidente Trump tenemos un entendimiento con el tema de seguridad en México, le pedí -por las declaraciones que ha hecho Trump en estos días, que consideramos su manera de comunicar-. De todos maneras le pedí ayer al Canciller de la Fuente que pudiera hacer contacto con el Secretario del Departamento de Estado y si es necesario hablar con el Presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado en varias ocasiones", detalló.

Ayer, el Presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos realizará ataques terrestres contra los cárteles de la droga que, dijo, gobiernan México.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México", aseveró en entrevista para Fox News.

Las declaraciones del republicano ocurren después de la operación militar del ejército estadounidense ocurrida el sábado pasado que terminó con el secuestro del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Además, se dan a sólo cuatro días de que el mandatario estadounidense insistiera en que México es un país gobernado por los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos y, por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.

"México tiene que organizarse, porque se están filtrando [los estupefacientes] desde ahí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes", declaró Trump la noche de hoy ante medios de comunicación a bordo del Air Force One (el avión presidencial de EU).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

1

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

Trump amenaza de nuevo a México.
2

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

3

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
4

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
5

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

6

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

La derecha mexicana es trumpista.
7

La derecha mexicana es trumpista

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
8

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

ICE agrede a manifestantes en EU
9

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
10

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

La dignidad de los pueblos no se somete al capricho de los tiranos.
11

Los buitres del imperio merodean sobre México

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
12

Motos: la selva de las dos ruedas

¿Qué hacer en enero?
13

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.
14

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
15

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta.
1

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

2

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

¿Qué hacer en enero?
3

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
4

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
5

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

El Tren Interoceánico contará con un seguro de pasajeros en 2026, informa la Semar.
6

La Semar revela que el Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
7

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

8

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

El gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis que vive el país.
9

Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

La Semar informó que detuvo a siete presuntos delincuentes, aseguró un laboratorio y una bodega empleados para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.
10

La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años
11

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

ICE agrede a manifestantes en EU
12

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE