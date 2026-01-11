Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Tras un cierre de semana marcado por la alta contaminación, este programa de restricción vehicular se vuele fundamental para mejorar la calidad del aire. Evita multas y corralón, revisando cómo aplicará este lunes.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Antes de salir de casa, revisa cómo aplica el programa Hoy No Circula y averigua si tu automóvil tiene permitido transitar con normalidad este lunes.
Es importante mencionar que este programa de restricción vehicular cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sanciones que van desde una multa económica hasta el traslado del automóvil al corralón.
Estos son los carros incluidos en el Hoy No Circula para este 12 de enero con vigencia en la Ciudad de México y el Estado de México:
- Holograma de verificación: 1 y 2.
- Engomado: Amarillo.
- Último dígito de la placa: 5 y 6.
- Horario: De 5:00 a 22:00 horas.
Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.
Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.
¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?
Cuando se registran altos niveles de contaminación en la capital del país y en la entidad mexiquense, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activa la contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas la aplicación del Doble Hoy No Circula.
En el Doble Hoy No Circula la CaMe extiende el programa a más vehículos, incluyendo aquellos que regularmente son exentos, como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.
Cuando esto ocurre, en el mismo comunicado de activación de contingencia ambiental se precisa cuáles son los automóviles incluidos en la restricción vehicular. La CaMe suele prohibir la circulación de todos los vehículos con holograma 2, ya sea con terminación par o non en su placa de los que tienen holograma 1 y elige un engomado para aquellos con holograma 0 y 00.
Si la contaminación persiste, el programa de restricción vehicular se extiende, pero si se logra mitigar, se suspende.
Dónde aplica el Hoy No Circula
El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:
Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucán
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacatepec
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Las sanciones por violar el Hoy No Circula
Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.
En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.
Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.