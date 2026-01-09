La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Dos operativos simultáneos permitieron capturar a presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos dos objetivos prioritarios: Agustín Octavio "N" y Juan Daniel "N".

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este viernes a Agustín Octavio "N", alias como "El Escorpión", identificado como líder de una facción del Cártel de Tláhuac, y a Juan Daniel "N", señalado como líder de la célula delictiva de "Los Tanzanios", así como seis personas en dos operativos realizados en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco, al oriente de la capital del país.

Las acciones fueron realizadas por efectivos de la SSC-CdMx, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx), con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Los operativos se llevaron a cabo como resultado de investigaciones de gabinete y campo que identificaron dos inmuebles utilizados como centros de operación, reunión y resguardo de sustancias ilícitas en ambas demarcaciones.

Para su ejecución, el Ministerio Público integró los datos de prueba y solicitó las órdenes judiciales correspondientes, las cuales fueron otorgadas por un Juez de Control y cumplimentadas sin uso de violencia y con apego a los protocolos policiales.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #CATEOS | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías de la #SSC en coordinación con agentes de @FiscaliaCDMX con el apoyo del personal de @SEMAR_mx, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de @GN_MEXICO_… pic.twitter.com/Phi9IPOwlN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 9, 2026

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Yecahuizotl, en la Alcaldía Tláhuac, donde se aseguraron 815 dosis de aparente cocaína, alrededor de 100 gramos de la misma sustancia, 151 dosis de posible mariguana, y un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles.

En ese inmueble fueron detenidos dos hombres de 47 y 30 años de edad, así como tres mujeres de 28, 21 y 57 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Derivado del cruce de información, se identificó que el hombre de 47 años es Agustín Octavio “N”, alias "El Escorpión"señalado como líder de una facción de un grupo delictivo que opera en Tláhuac.

De acuerdo con las indagatorias, dicho grupo estaría relacionado con la compra, venta y distribución de droga, además de otros delitos como despojo, robo de vehículos, acopio de armas, posesión de animales exóticos y falsificación de billetes.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una ordenes de cateo en @TlahuacRenace, donde fue detenido Agustín Octavio "N" líder de una facción de un grupo delictivo dedicado a la venta y… pic.twitter.com/eX9AZ0bgiJ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 9, 2026

El segundo cateo se efectuó en un inmueble localizado en la colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztacalco, donde se aseguraron 128 dosis de aparente marihuana, un envoltorio a granel del mismo vegetal, 93 dosis de posible cocaína, 29 dosis de probable crystal y un arma de fuego con cartuchos útiles.

En ese lugar fue detenido un hombre de 53 años de edad, identificado como Juan Daniel “N”, señalado como integrante de una célula delictiva que opera en Iztacalco.

Las investigaciones indican que esta célula mantiene vínculos con el grupo detectado en Tláhuac y estaría relacionada con la venta y distribución de narcóticos en la demarcación, incluso en zonas cercanas a centros escolares.

Tras las diligencias, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial.

Las autoridades capitalinas informaron que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reiteraron que las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que exista una resolución judicial en su contra.