La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 1:21 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

SSC-CdMx detiene a "El Kiko", presunto líder del Cártel Nuevo Imperio en Iztapalapa

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Dos operativos simultáneos permitieron capturar a presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos dos objetivos prioritarios: Agustín Octavio "N" y Juan Daniel "N".

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este viernes a Agustín Octavio "N", alias como "El Escorpión", identificado como líder de una facción del Cártel de Tláhuac, y a Juan Daniel "N", señalado como líder de la célula delictiva de "Los Tanzanios", así como seis personas en dos operativos realizados en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco, al oriente de la capital del país.

Las acciones fueron realizadas por efectivos de la SSC-CdMx, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx), con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Los operativos se llevaron a cabo como resultado de investigaciones de gabinete y campo que identificaron dos inmuebles utilizados como centros de operación, reunión y resguardo de sustancias ilícitas en ambas demarcaciones.

Para su ejecución, el Ministerio Público integró los datos de prueba y solicitó las órdenes judiciales correspondientes, las cuales fueron otorgadas por un Juez de Control y cumplimentadas sin uso de violencia y con apego a los protocolos policiales.

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Yecahuizotl, en la Alcaldía Tláhuac, donde se aseguraron 815 dosis de aparente cocaína, alrededor de 100 gramos de la misma sustancia, 151 dosis de posible mariguana, y un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles.

En ese inmueble fueron detenidos dos hombres de 47 y 30 años de edad, así como tres mujeres de 28, 21 y 57 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Derivado del cruce de información, se identificó que el hombre de 47 años es Agustín Octavio “N”, alias "El Escorpión"señalado como líder de una facción de un grupo delictivo que opera en Tláhuac.

De acuerdo con las indagatorias, dicho grupo estaría relacionado con la compra, venta y distribución de droga, además de otros delitos como despojo, robo de vehículos, acopio de armas, posesión de animales exóticos y falsificación de billetes.

El segundo cateo se efectuó en un inmueble localizado en la colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztacalco, donde se aseguraron 128 dosis de aparente marihuana, un envoltorio a granel del mismo vegetal, 93 dosis de posible cocaína, 29 dosis de probable crystal y un arma de fuego con cartuchos útiles.

En ese lugar fue detenido un hombre de 53 años de edad, identificado como Juan Daniel “N”, señalado como integrante de una célula delictiva que opera en Iztacalco.

Las investigaciones indican que esta célula mantiene vínculos con el grupo detectado en Tláhuac y estaría relacionada con la venta y distribución de narcóticos en la demarcación, incluso en zonas cercanas a centros escolares.

Tras las diligencias, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial.

Las autoridades capitalinas informaron que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reiteraron que las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que exista una resolución judicial en su contra.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Explosión en Coyoacán.
1

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
2

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

Hoy No Circula CDMX Edomex
3

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
4

Motos: la selva de las dos ruedas

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
5

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.
6

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

El Comando Sur publicó un video de la captura del buque petrolero Olina en el Caribe; iba rumbo a Venezuela.
7

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
8

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
9

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

10

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

La derecha mexicana es trumpista.
11

La derecha mexicana es trumpista

Trump amenaza de nuevo a México.
12

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
13

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

14

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

15

La era de mala vecindad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
1

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

2

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Explosión en Coyoacán.
3

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

El Comando Sur publicó un video de la captura del buque petrolero Olina en el Caribe; iba rumbo a Venezuela.
4

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
5

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

La adolescente permanece bajo vigilancia médica especializada tras el parto de alto riesgo, mientras autoridades de salud y justicia colaboran en la investigación sobre el hecho.
6

FGE de Chiapas investiga caso de menor de 13 años reportada como grave tras dar a luz

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.
7

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
8

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

¿Qué hacer en enero?
9

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
10

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
11

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

El Tren Interoceánico contará con un seguro de pasajeros en 2026, informa la Semar.
12

La Semar revela que el Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026