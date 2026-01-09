VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

El incidentes habría originado en uno de los departamentos del conjunto ubicado en Paseo de los Cipreses.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Una explosión por presunta acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, lo que dejó daños en al menos siete edificios habitacionales. Se reportan cinco personas heridas.

"El área se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia. Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos", indicó la Alcaldía en X, antes Twitter.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

El área se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia. Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos. Se reportan, por servicios de emergencia, 4 personas heridas. — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) January 9, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la acumulación de gas se habría originado en uno de los departamentos del conjunto ubicado en Paseo de los Cipreses, esquina con Paseo de los Naranjos.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la onda expansiva provocó afectaciones en siete inmuebles, por lo que fueron evacuadas aproximadamente dos mil 500 personas de 280 departamentos como medida preventiva.

#ÚLTIMAHORA🚨I Se registra explosión por acumulación de gas en un edificio en la Paseos de #Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX. 🔴Hubo daños materiales; hasta el momento no se sabe si hay heridos o muertos. Información en desarrollo… 📸@PaseosdeTaxquea #Emergencia #Accidente… pic.twitter.com/W6UArMXPmn — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 9, 2026

Hasta el momento, tres departamentos presentan daño estructural y se reportan entre cuatro y cinco personas lesionadas, algunas de ellas atendidas en el lugar por ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Personal de Protección Civil, bomberos, autoridades de la Alcaldía Coyoacán y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil laboran en la zona, donde se realizan valoraciones estructurales.

Atendemos deflagración por acumulación de gas en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán. La onda explansiva dañó 7 edificios. Se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos. #AlMomento tres departamentos presentan daño estructural.… pic.twitter.com/JjvMsWiTwW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 9, 2026

La Alcaldía también detalló que el área permanece acordonada y pidió a la población no acercarse, debido a la magnitud de los daños, además de que se mantienen cortes a la circulación para facilitar las labores de emergencia.