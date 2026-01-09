VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 12:02 pm

Explosión en Coyoacán.

El incidentes habría originado en uno de los departamentos del conjunto ubicado en Paseo de los Cipreses.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Una explosión por presunta acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, lo que dejó daños en al menos siete edificios habitacionales. Se reportan cinco personas heridas.

"El área se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia. Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos", indicó la Alcaldía en X, antes Twitter.

De acuerdo con los primeros reportes, la acumulación de gas se habría originado en uno de los departamentos del conjunto ubicado en Paseo de los Cipreses, esquina con Paseo de los Naranjos.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la onda expansiva provocó afectaciones en siete inmuebles, por lo que fueron evacuadas aproximadamente dos mil 500 personas de 280 departamentos como medida preventiva.

Hasta el momento, tres departamentos presentan daño estructural y se reportan entre cuatro y cinco personas lesionadas, algunas de ellas atendidas en el lugar por ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Personal de Protección Civil, bomberos, autoridades de la Alcaldía Coyoacán y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil laboran en la zona, donde se realizan valoraciones estructurales.

La Alcaldía también detalló que el área permanece acordonada y pidió a la población no acercarse, debido a la magnitud de los daños, además de que se mantienen cortes a la circulación para facilitar las labores de emergencia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

