Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Las autoridades establecieron el registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP e identificación oficial para mantener activo el servicio celular en 2026.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha el registro obligatorio de líneas móviles e prepago y pospago activas en el país, a fin de evitar delitos como la extorsión o los fraudes.

El procedimiento asocia cada número telefónico con una persona física o moral, con el objetivo de contar con un padrón actualizado de titulares del servicio móvil, por lo que aquí te decimos cómo para vincular tu teléfono. ¡Toma nota!

¿Cómo Registrar mi celular con la CURP e INE?

Las compañías de telefonía habilitaron dos modalidades para realizar el registro, una presencial en centros de atención a clientes y otra en línea mediante plataformas digitales de las telefonías.

Para efectuar el trámite en línea, las operadoras envían a sus usuarios un enlace por mensaje de texto (SMS) que dirige a la plataforma correspondiente. Para realizar el proceso, las personas usuarias deben contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía vigente (credencial para votar, pasaporte).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de personas extranjeras, el registro se realiza únicamente con pasaporte vigente o documentación migratoria autorizada.

Durante el proceso digital, el sistema solicita el ingreso del nombre completo tal como aparece en la identificación y la captura de una selfie para validar la identidad.

Al finalizar el registro, la plataforma genera un folio que confirma la fecha y hora en que se realizó la vinculación de la línea telefónica.

Si el registro no se completa de forma correcta, el sistema permite hasta tres intentos antes de requerir la atención presencial en un centro autorizado.

¿Cuál es la fecha limite para registrar tu línea telefónica?

Las personas usuarias que ya contaban con una línea activa antes del 9 de enero tienen como fecha límite el 30 de junio de 2026 para cumplir con el trámite.

A partir del 1 de julio de 2026, las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal y sólo permitirán llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Cada persona física puede vincular hasta 10 líneas telefónicas, y el servicio se restablece una vez que el registro se complete conforme a los lineamientos vigentes.