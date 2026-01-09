Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 3:05 pm

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Clave Única de Registro tiene opción biométrica: Qué es, requisitos y cómo tramitarla

CURP biométrica: AQUÍ te contamos para qué sirve y cómo tramitar este nuevo documento

¿Tu CURP está certificada? Aquí te decimos cómo puedes saber y qué hacer si no es así

Las autoridades establecieron el registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP e identificación oficial para mantener activo el servicio celular en 2026.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha el registro obligatorio de líneas móviles e prepago y pospago activas en el país, a fin de evitar delitos como la extorsión o los fraudes.

El procedimiento asocia cada número telefónico con una persona física o moral, con el objetivo de contar con un padrón actualizado de titulares del servicio móvil, por lo que aquí te decimos cómo para vincular tu teléfono. ¡Toma nota!

¿Cómo Registrar mi celular con la CURP e INE?

Las compañías de telefonía habilitaron dos modalidades para realizar el registro, una presencial en centros de atención a clientes y otra en línea mediante plataformas digitales de las telefonías.

Para efectuar el trámite en línea, las operadoras envían a sus usuarios un enlace por mensaje de texto (SMS) que dirige a la plataforma correspondiente. Para realizar el proceso, las personas usuarias deben contar con los siguientes documentos:

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
A partir del 9 de enero de 2026, las personas usuarias de telefonía móvil en México deben registrar su línea telefónica y vincularla con su CURP. Foto: Europa Press
  • Identificación oficial con fotografía vigente (credencial para votar, pasaporte).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de personas extranjeras, el registro se realiza únicamente con pasaporte vigente o documentación migratoria autorizada.

Durante el proceso digital, el sistema solicita el ingreso del nombre completo tal como aparece en la identificación y la captura de una selfie para validar la identidad.

Al finalizar el registro, la plataforma genera un folio que confirma la fecha y hora en que se realizó la vinculación de la línea telefónica.

Si el registro no se completa de forma correcta, el sistema permite hasta tres intentos antes de requerir la atención presencial en un centro autorizado.

¿Cuál es la fecha limite para registrar tu línea telefónica?

Las personas usuarias que ya contaban con una línea activa antes del 9 de enero tienen como fecha límite el 30 de junio de 2026 para cumplir con el trámite.

tecnologia-salud-mental-9
Las compañías de telefonía habilitaron dos modalidades para vincular los números de celular con la CURP. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

A partir del 1 de julio de 2026, las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal y sólo permitirán llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Cada persona física puede vincular hasta 10 líneas telefónicas, y el servicio se restablece una vez que el registro se complete conforme a los lineamientos vigentes.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
1

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
2

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

Explosión en Coyoacán.
3

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
4

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
5

Motos: la selva de las dos ruedas

Hoy No Circula CDMX Edomex
6

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
7

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
8

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.
9

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

10

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
11

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

Trump amenaza de nuevo a México.
12

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

La derecha mexicana es trumpista.
13

La derecha mexicana es trumpista

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
14

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

El Comando Sur publicó un video de la captura del buque petrolero Olina en el Caribe; iba rumbo a Venezuela.
15

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
1

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
2

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
3

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

4

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Explosión en Coyoacán.
5

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

El Comando Sur publicó un video de la captura del buque petrolero Olina en el Caribe; iba rumbo a Venezuela.
6

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
7

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

La adolescente permanece bajo vigilancia médica especializada tras el parto de alto riesgo, mientras autoridades de salud y justicia colaboran en la investigación sobre el hecho.
8

FGE de Chiapas investiga caso de menor de 13 años reportada como grave tras dar a luz

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.
9

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
10

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

¿Qué hacer en enero?
11

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
12

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas