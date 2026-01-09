La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026

Universitarios destacaron que se trata del primer modelo de este tipo en Latinoamérica con una funcionalidad similar a los que se utilizan en Estados Unidos. 

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Un grupo de investigación del Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló de un hígado en un chip, dispositivo microtecnológico que replica funciones del hígado humano con el objetivo de evaluar medicamentos en condiciones controladas de laboratorio.

De acuerdo con el profesor de tiempo completo del departamento de Física, Genaro Vázquez Victorio, sta innovación, de acuerdo con el profesor Genaro Vázquez Victorio, permite analizar la respuesta de fármacos en un sistema que imita procesos clave del hígado humano.

Según el especialista, el hígado participa en la regulación de azúcares, hormonas lipídicas, eliminación de desechos sanguíneos y producción de bilis, por lo que representa un modelo relevante para la investigación biomédica.

"Le llaman laboratorio químico del cuerpo humano; es decir, es un buen modelo para usar en la industria, la academia y la investigación", resaltó.

Los resultados del equipo universitario fueron publicados recientemente en

A raíz de ello, el equipo universitario publicó los resultados del estudio en la revista científica Advanced Healthcare Materials titulado “Enhanced PDMS Functionalization for Organ‐on‐a‐Chip Platforms Using Ozone and Sulfo‐SANPAH: A Simple Approach for Biomimetic Long‐Term Cell Cultures”.

 

En un comunicado, la UNAM detalló que el diseño del órgano en chip se basó en principios de mecanobiología y simulaciones computacionales que permitieron definir condiciones similares a las del entorno celular natural.

"La idea de un órgano en chip es, básicamente, con lo que se sabe de mecanobiología, diseñar un sistema en miniatura con las técnicas con que se elaboran los de celulares o computadoras para decidir qué pudiera servirle a la célula para que se sienta como en casa. Entonces, con esa tecnología fabricamos este tipo de cultivos", subrayó Vázquez Victorio.

Este desarrollo es el primer hígado en un chip con estas características funcionales realizado en América Latina y alcanza niveles comparables a modelos utilizados en Estados Unidos. Asimismo, el proyecto estableció un protocolo accesible que puede ser replicado por laboratorios de biomedicina sin requerir infraestructura especializada en física o biofísica.

El hígado en chip permite una evaluación inicial de medicamentos, ya que el órgano es responsable de procesar compuestos farmacológicos antes de que lleguen a otros sistemas del cuerpo.

Para su fabricación, de acuerdo con el proyecto, se utilizó polidimetilsiloxano, un material que facilita la reproducción de microestructuras, el flujo laminar y la aplicación de estímulos mecánicos.

El equipo trabajó durante tres años para resolver problemas de adhesión y viabilidad celular, los cuales impedían la permanencia de las células en el dispositivo.

Mediante ajustes químicos en el interior del chip, las células lograron mantenerse funcionales durante varias semanas, de acuerdo con los resultados publicados.

El proyecto fue encabezado por la investigadora Mitzi Pérez Calixto, con la colaboración de personal académico y científico nacional e internacional. Además, contó con apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como con becas posdoctorales y de cooperación internacional.

A partir de este avance, el grupo universitario colabora en el desarrollo de modelos de pulmón y riñón en chip, y planea crear un modelo de hígado graso para futuras evaluaciones farmacológicas.

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

