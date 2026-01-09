Banco del Bienestar: conoce las formas de consultar tu saldo en tiempo real este 2026

Omar López

09/01/2026 - 3:15 pm

Formas de consultar tu saldo

A partir de este año el banco dispersor de los programas sociales contará con más opciones para que sus usuarios sepan cuánto dinero tienen en su cuenta 

Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios de programas sociales es cómo consultar su saldo en tiempo real y permite verificar si ya recibieron su pago en la fecha programada por el Gobierno de México .

Este 2026, el Banco del Bienestar agregó más formas para consultar tu saldo actualizado y  escoger el más apropiado para tu situación en particular.

Las opciones disponibles son tan amplias que no importa si tienes la aplicación, o internet en el momento, siempre habrá una manera de saber cuánto dinero tiene tu cuenta.

Por eso, aquí te dejamos cuatro formas de consultar tu saldo del Banco del Bienestar, estés donde estés. 

Consulta vía app Banco del Bienestar

La consulta por la aplicación oficial del Banco del Bienestar  es la forma más práctica de consultar tu saldo. Para hacerlo sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

  • Descarga la app “Banco del Bienestar” en su celular desde un sitio seguro (Google Play/ Appstore).
  • Regístrate ingresando tu número de celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP (Número de Identificación Personal) en el cajero.
  • Acepta los términos y condiciones de la app.
  • Crea una contraseña segura e ingresa al sitio.
  • Dentro de la aplicación busca la opción consultar saldo.

Conoce tu saldo por llamada telefónica

Si no cuentas con servicio de internet y quieres conocer su saldo disponible puedes hacerlo llamando por teléfono. 

  • Marca al 800 900 2000.
  • Selecciona la opción para consultar saldo
  • Ten a la mano los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Accede a tu saldo en los cajeros automáticos 

Cajero del Banco Bienestar
Los cajeros del Banco del Bienestar permiten revisar tu saldo sin costo adicional. Foto: Cuartoscuro.

Si estas cerca de un cajero automático en él podrás conocer tu saldo disponible siguiendo los siguientes pasos: 

  • Ingresa tu tarjeta del Banco del Bienestar
  • Usa tu PIN personal
  • En el menú de opciones selecciona la opción consultar saldo
  • Ingresa el PIN para ver la cantidad disponible.

Puedes revisar tu saldo en cualquier cajero sin importar de que banco sea, pero debes saber que en algunos tiene una comisión adicional por la operación.

Consulta saldo de Mujeres con Bienestar 

En el caso particular de las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar hay una opción adicional para consultar su saldo a través del servicio de mensajería.

  • Enviar un mensaje por SMS con la palabra “SALDO” al 88888.
  • Esta opción también está disponible a través de WhatsApp mandando mensaje con la palabra “Saldo” al 5255 9337 2498.

La importancia del NIP en la app 

Desde su fundación en 2019, el Banco del Bienestar se encarga de dispersar los programas sociales del Gobierno de México, por lo que ha implementado nuevas estrategias para facilitar su accesibilidad a los usuarios tanto en sus cajeros automáticos como a través de su aplicación para dispositivos móviles una de ellas es el uso del NIP. 

Para ello la página oficial de la institución recomienda cambiar el NIP predeterminado con el que recibiste la tarjeta por una combinación de números que solo tú conozcas como una medida para evitar posibles fraudes.

“Cuida tu NIP, memorízalo, no lo anotes y no lo compartas. Es importante para que puedas usar tu tarjeta del Banco del Bienestar sin contratiempos”, se lee en la página oficial.

En caso de un bloqueo en la cuenta por ingresar mal los cuatro números se recomienda no insistir colocando indefinidamente la clave, ya que esto provocaría un bloqueo permanente por lo que se recomienda esperar 48 horas para el desbloqueo automático y en caso de urgencias acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con la tarjeta y una identificación oficial.

