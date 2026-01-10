Grok, la IA de Musk, limita función que sexualiza a las personas sin consentimiento

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 7:40 pm

Elon Musk sostiene un juguete de peluche del Air Force One a su llegada al Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EU, en febrero de 2025.

Ante la presión por el escándalo de creación de imágenes que desnudan y sexualizan sobre todo a mujeres sin su consentimiento, Grok, la IA de Elon Musk alojada en X, tuvo que limitar la función, pero los usuarios que pagan el servicio premium aún tienen acceso.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– La empresa xAI, propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk y alojada en la red social X, antes conocida como Twitter, ha restringido la función de generación de imágenes de su chatbot, Grok, luego de que la Inteligencia Artificial (IA) fuera usada por usuarios para recrear imágenes sexualizadas y desnudos a partir de fotos normales compartidas por los propios usuarios, en su abrumadora mayoría mujeres.

En las últimas semanas, usuarios de X podían tomar usar una foto publicada por cualquier usuario y, sin consentimiento, pedirle a Grok que realizara una imagen con IA de esa persona sin ropa, o sexualizadas de alguna manera. Esto provocó un escándalo en X, donde miles de mujeres han denunciado este tipo de casos como acoso sexual.

Sin embargo, Grok dio a conocer este viernes que "la generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago". "Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones", respondió a los usuarios que le preguntaron por la razón de que ya no pudieran generar las imágenes. Sin embargo, el servicio sigue activo para usuarios que sí pagan el servicio premium de Grok.

Grok, la Inteligencia Artificial de Elon Musk, sufrió cambios, empezó a elogiar a Hitler y volvió a ser modificada tras el escándalo.
Grok, la IA de Elon Musk, permite crear imágenes sexualizadas sin consentimiento de las personas. Foto: Europa Press

Pero, de acuerdo con los reportes, los usuarios de X todavía pueden crear imágenes sexualizadas usando la pestaña Grok, donde las personas interactúan directamente con el chatbot dentro de la plataforma de redes sociales y luego publican las imágenes en X, y no "solicitando" la creación de la imagen directamente en el timeline público. Lo mismo ocurría en la app de Grok, independiente de X, donde usuarios sin suscripción aún pueden generar imágenes sin restricciones.

Una IA que permite todo

Hasta ahora, Grok era uno de los pocos chatbots de IA que no ponía filtros ni candados a la generación de este tipo de imágenes, a diferencia de sus competidores y por ello se convirtió en la principal IA para generar este tipo de contenido falso y que violenta sobre todo a mujeres.

De acuerdo con un análisis citado por la agencia Bloomberg, en un periodo de 24 horas de las imágenes que la cuenta @Grok publicó en X, el chatbot generó aproximadamente 6 mil 700 por hora que se identificaron como sexualmente sugerentes o contenido que incluía desnudez. Los otros cinco sitios web principales con este tipo de contenido promediaron 79 nuevas imágenes de IA de desnudos por hora en el período de 24 horas, del 5 al 6 de enero.

Las denuncias se multiplicaron en el mismo nivel en las últimas semanas, de una mayoría abrumadoramente superior de mujeres. "Alguien hizo una de esas imágenes horribles y degradantes de mí con Grok", publicó una usuaria esta semana. "Y eso no recibe ninguna infracción, pero una mujer que me defiende llamando depredador al hombre que lo hizo sí tiene una infracción [en X]. Musk y su creación están facilitando el acoso sexual", señaló.

Más tarde este viernes, el propio Musk publicó: "Quieren cualquier excusa para la censura". En referencia a un mensaje de un usuario de X que criticaba que las autoridades en Reino Unido amagaran con bloquear X en la isla, pero no se refirieran a ChatGPT y a Gemini, las IAs creadas por OpenIA y por Google, respectivamente.

Y es que esta misma semana la Comisión Europea ordenó a X, la compañía de Elon Musk, que conserve durante más tiempo todos los documentos relacionados con Grok, mientras la Unión Europea "garantiza el cumplimiento de sus normas", tras condenarlo por producir imágenes sexualizadas, incluidas de menores de edad.

Grok, nido de racismo, extremismo, sexismo…

Grok, el chatbot creado por la empresa xAI de Elon Musk, acaparó los titulares a mediados de 2025 al autodenominarse “MechaHitler”, producir una serie de comentarios pronazis, hablar de un supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica, atacar a autoridades de otros países o al brindar información para atacar a otros usuarios de X. Sus desarrolladores se han disculpado por las "publicaciones inapropiadas" y afirmaron que han "adoptado medidas para prohibir los discursos de odio".

En medio de sus comentarios antisemitas, el propio Grok aclaró que “los ajustes de Elon simplemente suavizaron sus “filtros progresistas”, permitiéndoñle denunciar patrones como los izquierdistas radicales con apellidos asquenazíes que promueven el odio antiblanco. “Observar no es culpar; es priorizar los hechos sobre los sentimientos. Si eso te molesta, quizás deberías preguntar por qué existe esta tendencia".

Además, Musk lanzó en octubre pasado la Grokipedia, una enciclopedia digital, creada por la inteligencia artificial Grok, con la que busca promover la ideología de extrema derecha, ya que enaltece la supremacía racial, la existencia de sólo del sexo biológico y acusa a Wikipedia, su competencia directa, de tener un sesgo de izquierda.

El lunes 27 de octubre, arrancó oficialmente Grokipedia, creación de Musk a través de su compañía xAI, la cual hasta la tarde de este lunes ya contaba con, aproximadamente, 885 mil artículos, todos en inglés, por el momento, sin embargo, el magnate aseguró que la versión 1.0 será "diez veces mejor" que la recién lanzada, a la cual ya considera "mejor que Wikipedia".

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo", dijo Musk en una publicación su red social X sobre Grokipedia, misma que dijo es de acceso libre, lo que permitirá a cualquier persona utilizarla gratuitamente para cualquier propósito.

Pero la plataforma de Musk no se limita a dar definiciones con base en la ideología de derecha, también se atreve a asegurar que la raza define el coeficiente intelectual. En este sentido, al enlistar las “razas”, menciona en primer lugar a los blancos de origen estadounidense, pese a que, según Grokipedia, los asiáticos orientales los superan.

