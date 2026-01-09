La secretaria de Grecia Quiroz es vinculada al asesinato de Manzo. Ya está detenida

La secretaria particular de la Alcaldesa de Uruapan es la sexta persona detenida por el homicidio que estremeció al país en noviembre.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado 1 de noviembre, según consta el Registro Nacional de Detenciones.

Ayer jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre los tres agresores que participaron en el homicidio de Manzo, uno ejecutado en el lugar y los otro dos hallados muertos en un tramo carretero de Michoacán.

Otros cinco han sido detenidos por el caso: Jorge Armando "N", alias "El licenciado, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo "N", Jasiel Antonio "N", alias "El Pelón", Gerardo "N" y Alejandro Baruc "N", todos relacionados con el crimen.

La secretaria particular de Grecia Quiroz, detenida hoy viernes, es la sexta persona detenida por el asesinato.

El funcionario federal también mencionó que, derivado de labores de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, se logró desarticular a la célula criminal que operaba en la región.