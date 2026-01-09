La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 2:29 pm

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.

La secretaria particular de la Alcaldesa de Uruapan es la sexta persona detenida por el homicidio que estremeció al país en noviembre.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado 1 de noviembre, según consta el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con los reportes, Méndez Rodríguez había sido también secretaria particular de Carlos Manzo. Tras el homicidio, Quiroz sumió la Alcaldía de Uruapan el 5 de noviembre.

Ayer jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre nuevos avances en las investigaciones del crimen. Recordó que ya fueron identificados los tres agresores que participaron en el homicidio de Manzo, uno ejecutado en el lugar y los otro dos hallados muertos en un tramo carretero de Michoacán.

Registro Nacional de Detenciones.
El Registro Nacional de Detenciones confirma detención de la secretaria particular de Grecia Quiroz. Foto: Captura de pantalla

Otros cinco, explicó, han sido detenidos por el caso: Jorge Armando "N", alias "El licenciado, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo "N", Jasiel Antonio "N", alias "El Pelón", Gerardo "N" y Alejandro Baruc "N", todos relacionados con el asesinato.

El funcionario federal también mencionó que, derivado de labores de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, se logró desarticular a la célula criminal que operaba en la región.

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el homicidio.

Detenida la secretaria de Grecia Quiroz.
De acuerdo con los reportes, Yesenia Méndez Rodríguez había sido también secretaria particular de Carlos Manzo. Foto: Facebook

Director de la Policía de Uruapan abatió al asesino del Alcalde

Durante la primera audiencia en contra de los escoltas de Carlos Manzo, celebrada en noviembre, se reveló que el responsable del homicidio del Alcalde fue ultimado por un disparo realizado por el entonces director de la Policía Municipal de Uruapan, identificado como Demetrio “N”.

Cabe señalar que el agente señalado es uno de los siete escoltas que fueron detenidos por autoridades michoacanas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión.

Según la información revelada por el representante del Ministerio Público en la comparecencia, el uniformado le disparó al atacante de Manzo, un joven de 17 años, con su propia arma, cuando ya había sido sometido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

