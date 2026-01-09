Trump y petroleras de EU abordan botín de Venezuela; invertirán al menos 100 mil mdd

Trump afirmó que si EU no hubiera tomado el control del comercio del petróleo de Venezuela China o Rusia Lo hubieran hecho.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump se reunió este viernes con empresas petroleras de Estados Unidos (EU) que están interesadas en invertir para explotar el petróleo de Venezuela y anunció que las compañías destinarán una inversión de más de 100 mil millones de dólares en el país sudamericano.

En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense recalcó que con la salida de Nicolás Maduro del poder, quien fue secuestrado por fuerzas militares de EU el 3 de enero, se abre una importante oportunidad de negocios, además de que dijo estar dispuesto a venderle petróleo a China y Rusia.

Cabe mencionar que tras el secuestro del Presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció el miércoles pasado que el Gobierno estadounidense controlará las comercialización del petróleo de Venezuela "indefinidamente".

Más de una decena de representantes de petroleras se reunieron con Trump este viernes en la Casa Blanca, con el propósito de decidir cuáles serán las compañías que tendrán permitido invertir en territorio venezolano.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y traer millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo.

El mandatario estadounidense aseguró que las compañías petroleras estadunidenses "gastarán al menos 100 mil millones de dólares de su propio dinero" para invertir en el país sudamericano, sin dar más detalles al respecto.

SEE YOU SOON, @POTUS! Looking forward to a productive discussion. pic.twitter.com/Qjt4bMPdTm — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) January 9, 2026

Trump detalló que las ganancias por la venta del crudo serán repartidas entre EU y Venezuela, además de que garantizó que las empresas tendrán garantías de seguridad para operar en territorio venezolano.

Según el Presidente estadounidense, si el gobierno de EU no hubiera tomado el control del comercio del Petróleo de Venezuela China o Rusia lo habrían hecho, al tiempo que aseguró que está dispuesto a venderle combustible a ambos países.