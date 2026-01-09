Vanguardia de Saltillo denuncia acoso judicial contra su director; fue detenido hoy

Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, fue detenido en Monterrey, Nuevo León. El diario acusó que se trata de un acto de acoso judicial por parte de quienes ostentan el poder político.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El diario Vanguardia de Saltillo informó hoy sobre la detención "ilegal" de Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El medio de comunicación acusó que, hasta ahora, se desconocen las causas de su detención, además de señalar un presunto acoso judicial en contra de Galindo.

De acuerdo con la información reportada por Vanguardia, la detención se llevó a cabo la mañana de hoy en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un operativo donde participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Guardia Nacional.

"Fue cerca de las 10 de la mañana que elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora, como parte de un procedimiento en su contra, hasta ahora desconocido", indicó el diario.

Vanguardia señaló que Armando Castilla Galindo fue aprehendido por "supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público". El medio denunció que se trata de una acción orquestada por las autoridades, pues el arresto tuvo lugar en Monterrey y no en Saltillo, donde vive el director.

"Esta detención se suma a una serie de acosos judiciales que se han presentado en los últimos años, en donde tanto el director general como Grupo Vanguardia han sido víctimas de una persecución desde los más altos niveles del poder", sostuvo el diario y añadió que de forma constante se han denunciado diversas presiones en contra de Castilla Galindo y el grupo editorial.

Asimismo, apuntó que Grupo Vanguardia y su director se han convertido en "un objetivo directo de las más altas esferas del poder político".

El diario coahuilense expresó que este hecho es una muestra más de cómo la libertad de prensa llega a representar un obstáculo para quienes están a cargo del poder político, mismo que utilizan, a través del acoso judicial, para intimidar a quienes ejercen el periodismo.

Al momento de redactar esta nota, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado nada sobre la detención de Armando Castilla Galindo.