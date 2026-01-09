La CAMe mantiene Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

La CAME informó que la contingencia ambiental se activó en la CdMx y el Área metropolitana debido a la mala calidad del aire, provocada por las altas concentraciones de ozono.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La contingencia ambiental se mantendrá la tarde de este viernes en la Ciudad de México (CdMx) y el Área Metropolitana debido a la mala calidad del aire, causada por las altas concentraciones de ozono, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).
SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO
