La CAMe mantiene Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

La CAME informó que la contingencia ambiental se activó en la CdMx y el Área metropolitana debido a la mala calidad del aire, provocada por las altas concentraciones de ozono.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La contingencia ambiental se mantendrá la tarde de este viernes en la Ciudad de México (CdMx) y el Área Metropolitana debido a la mala calidad del aire, causada por las altas concentraciones de ozono, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).