La CAMe suspende la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 7:00 pm

La contingencia ambiental se mantendrá en la CdM) y el Área Metropolitana debido a la mala calidad del aire, esto a causa de los altos índices de contaminantes.

Luego de registrarse una mejora en las condiciones del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, la CAMe suspendió la Contingencia Ambiental activa desde el jueves. El programa Hoy No Circula operará con normalidad el sábado.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se ha suspendido la Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que mejoraron las condiciones atmosféricas en la región.

A través de un comunicado, el Gobierno de México, a través de la CAMe, dio a conocer que "la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas", lo cual ayudó para la reducción de los niveles de ozono en la ZMVM.

Para las 18:00 horas, según indicó la Comisión, las concentraciones de ozono estaban dentro de la norma, lo que permitió suspender la Contingencia Ambiental activada ayer por la tarde.

"Para mañana, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes", apuntó la CAMe.

Del mismo modo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México, afirmaron que se mantendrá una vigilancia de las condiciones atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México y llamaron a la población a estar atenta a los reportes oficiales.

"Se recuerda que mañana sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula operará de manera normal", concluyó el comunicado.

Recomendaciones para proteger la salud durante la Contingencia Ambiental

La CAMe recalcó que la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México tiene el propósito de reducir las emisiones de contaminantes que afectan la calidad del aire, así como proteger a la población de posibles daños a la salud. Por lo anterior, se sugiere a la ciudadanía acatar las siguientes recomendaciones:

  • No realizar ejercicio o actividades cívicas, de recreo o culturales al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Las instituciones públicas y privadas deben suspender actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • No fumar, especialmente en espacios cerrados.
  • Facilitar el trabajo a distancia, así como realizar trámites o compras en línea.
  • No utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contienen solventes.
  • Cargar gasolina antes de las 10:00 horas y después de las 18:00 horas.
  • Reducir el consumo de gas en el hogar, reduciendo el tiempo de ducha y utilizando recipientes con tapa para cocinar.
  • Se activa el Hoy No Circula de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que en dicho horario no podrán transitar vehículos con holograma de verificación 2; los que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea dos, cuatro, seis, ocho, nueve y cero; así como los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

