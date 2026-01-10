Sheinbaum se reúne en Acapulco con empresarios para impulsar desarrollo y seguridad

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 8:01 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios de Acapulco con la finalidad de incentivar el desarrollo y la seguridad en este destino turístico.

La Gobernadora Evelyn Salgado destacó que tras dos años del huracán Otis que golpeó duramente a este puerto, Acapulco ha logrado recuperarse con una afluencia turística de 89.5 por ciento y una importante derrama económica. 

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes un encuentro con pequeños y grandes empresarios de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de incentivar el desarrollo y la seguridad en este destino turístico.

"En Guerrero, nos reunimos con pequeños y grandes empresarios de Acapulco dedicados a diferentes sectores. Impulsamos el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de este hermoso destino turístico", informó la mandataria en su cuenta oficial de X.

En su conferencia de prensa de hoy, Sheinbaum Pardo adelantó los avances del programa "Acapulco se transforma contigo", que está por cumplir un año desde su implementación.

Los funcionarios encargados de presentar los resultados proporcionaron información relativa al mejoramiento en la infraestructura vial y pública del puerto, así como las obras de saneamiento de agua, la recuperación de la bahía histórica de Acapulco, y las medidas adoptadas para prevenir fuertes inundaciones.

Además de los empresarios, también estuvo presente la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien detalló que en el 2025 el puerto de Acapulco registró un incremento del 89.5 por ciento en afluencia turística, así como un aumento del 131.7 por ciento en la derrama económica respecto de 2024.

“Y estamos hablando de estos datos a 2 años del huracán Otis. Algo que se veía que no podría suceder; Acapulco está de pie, está brillando. Y obviamente estas cifras son muy buenas para todo el sector y para todo el Puerto de Acapulco", agregó.

La mandataria estatal destacó también el incremento en la conectividad aérea, que registró un alza del 13.8 por ciento, así como un crecimiento sostenido de la infraestructura hotelera, que cerró el 2025 con 16 mil 536 habitaciones y 300 hoteles en el puerto para la prestación de los servicios turísticos y de hospedaje.

Sheinbaum Pardo firmó el pasado 16 de enero de 2025 el decreto para la Creación del Centro Integral para el Programa “Acapulco se Transforma Contigo”, el cual tendrá una inversión estimada de ocho mil millones de pesos (mdp). El programa arrancó con un fondo inicial de 800 mdp para impulsar acciones de mantenimiento menor y mayor a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

+ Sección

