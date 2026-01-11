Gobernadores han abrazado por años el nepotismo. Gallardo y Samuel, los más recientes

Los gobernadores de San Luis Potosí y Nuevo León que impulsan a sus parejas para que los sucedan en el cargo son sólo algunos ejemplos del nepotismo político en el país.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Actualmente está en proceso de que entre en vigor la reforma antinepotismo en México, en la historia política del país han habido varios casos que han exhibido lo común que ha sido esta práctica.

Hace apenas unos meses, dos Gobernadores, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, y Samuel García Sepúlveda, buscaron que sus esposas Ruth González Silva y Mariana Rodríguez, respectivamente, los sucedieran en el poder.

Los casos, muestran lo que ha sido una constante en la historia política del país: clanes familiares que han gobernado entidades, perpetuando linajes. Esto ya no será posible gracias a la reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se implementará hasta 2030, debido al candado propuesto por el Partido Verde, que se resistió a su implementación en 2027, el cual fue avalado por Morena.

Estos casos recientes se dan en un contexto de discusiones sobre la paridad de género, que se utiliza como argumento para las "Leyes Gobernadora" o reformas electorales que obligan a postular solo a mujeres, vistas por críticos como estrategias para allanar el camino a las cónyuges.

Lo cierto es que a lo largo de la historia política del país, múltiples parejas presidenciales y de gobernadores han intentado consolidar proyectos políticos para sus cónyuges. Ejemplos federales incluyen las aspiraciones presidenciales de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, que terminaron tras la renuncia de Alfonso Durazo y su advertencia sobre las "viejas prácticas" del PRI.

También está el caso de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien se postuló como candidata independiente a la presidencia en 2018, aunque abandonó la contienda. A nivel estatal, se destaca el proyecto de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala para impulsar a su esposa María del Carmen Ramírez García en 2004, y el ascenso de Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, a la gubernatura de Puebla en 2018, un proyecto que se gestó durante el mandato de su marido y que se vio truncado por su fallecimiento.

Además de las parejas, el nepotismo se ha manifestado en el establecimiento d dinastías y clanes que han gobernado entidades por décadas. Entre ellos se encuentran los Monreal en Zacatecas, con Ricardo y David Monreal ocupando la gubernatura, y el hermano Saúl Monreal aspirando a ser el tercero; los Moreira en Coahuila, con Humberto y Rubén en el cargo durante 12 años; los Yunes en Veracruz; y los Murat en Oaxaca, con José Nelson Murat y su hijo Alejandro Murat Hinojosa. Un caso distinto es el de Félix Salgado Macedonio, quien tras perder la candidatura de Guerrero en 2021, vio a su hija Evelyn Salgado Pineda asumir el cargo. Estos ejemplos ilustran cómo, pese a los discursos contra el nepotismo, esta práctica de sucesión familiar y clanes ha sido una herramienta persistente para mantener el poder en diferentes estados del país.

Ricardo Gallardo y Ruth González Silva

El pasado mes de diciembre, el pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó la llamada “Ley Gobernadora”, una reforma exprés y sin discusión, que establece la obligación de postular únicamente mujeres en 2027, lo que evidencia la intención del actual Gobernador Ricardo Gallardo, quien busca allanar el camino para que su esposa sea su sucesora, pese al discurso oficial contra el nepotismo.

La modificación, impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), cambia tanto la Constitución del estado como la Ley Electoral local, bajo el argumento de garantizar la igualdad sustantiva y eliminar barreras históricas para la participación política de las mujeres.

El 24 de septiembre de 2025, la Senadora Ruth González Silva, esposa del Gobernador Gallardo, declaró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría contender sólo por la gubernatura en 2027, pese a que Morena ha impulsado un candado interno para evitar nepotismo. “En Morena está en sus estatutos el candado antinepotismo; en el Partido Verde no. Es respetable la opinión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero la gente decidirá en un par de años”, señaló González Silva.

La legisladora también destacó que el PVEM tiene fuerza suficiente en el estado para participar sin alianza, aunque lo ideal sería mantener la coalición con Morena, declaraciones que tuvieron lugar en el marco de la reforma contra el nepotismo que impulsó la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la que el PVEM se opuso, lo que llevó a que la prohibición del nepotismo se pospusiera hasta 2030. González Silva evitó confirmar si buscará la gubernatura: “Ahorita les digo que no, pero en 2027 las cosas podrán cambiar”, dijo.

Samuel García y Mariana Rodríguez

Otro que impulsó una reforma paritaria para obligar a todos los partidos a postular a una mujer en 2027, es el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, con el propósito de allanar el camino de su esposa Mariana Rodríguez Cantú a la gubernatura de esa entidad. A lo que se suma el proyecto denominado Amar a Nuevo León, que encabeza de manera "honorífica" la Primera Dama neoleonesa, al que le ha metido millones de pesos en redes sociales, exposición que se suma a la que hace el Gobierno del estado, uno de los cinco que más gasta en publicidad.

Desde inicios de diciembre de 2025, el Gobierno de Nuevo León ha dejado en claro que no modificará su propuesta de Reforma Electoral que permitiría competir sólo a mujeres por la gubernatura en el 2027. La legislación ha sido vista como una dedicatoria a Mariana Rodríguez Cantú, quien en 2024 contendió y perdió la Alcaldía de Monterrey que estaba en manos del partido Movimiento Ciudadano, que tuvo que entregarla al priista Adrián de la Garza.

La maniobra impulsada por el Gobierno de Samuel García emplea los criterios de la paridad de género, misma que tiene lugar justo cuando han comenzado a difundirse encuestas en las que figura el nombre de Mariana Rodríguez Cantú, una personalidad de redes cuyo apoyo a su esposo en la campaña electoral de 2021 fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso un multa de 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a su pareja.

Vicente Fox y Marta Sahagún

Pero esos dos no son los únicos. En julio de 2004, en conferencia de prensa desde la residencia oficial de Los Pinos, Marta Sahagún, esposa del entonces Presidente Vicente Fox, declaró: "El primero de diciembre de 2006 terminará un ciclo más de mi vida, compartido al lado de mi esposo, el presidente Vicente Fox", palabras con las que la entonces Primera Dama terminó con sus aspiraciones luego de se especula que sería la abanderada presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) para 2006.

Y es que la renuncia de Alfonso Durazo como Secretario particular y Vocero de Fox, en ese momento, a través de una carta de 19 cuartillas, incrementaron los rumores sobre una posible postulación de Sahagún. En su misiva, hecha pública el 5 de julio de 2004, Durazo advirtió de la intención de Fox de imponer a la Primera Dama como candidata presidencial de 2006, por lo que, incluso, exhortó al panista a mantener la “legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial”.

Durazo destacó que de entrometerse en el proceso electoral que estaba por iniciar sólo sería repetir las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un momento el que el país caminaba a la democracia. En este sentido, consideró que aunque había condiciones para que el PAN continuara en el poder y que México estaba preparado para que una mujer lo dirigiera, eso no bastaba para que Marta Sahagún fuera la que sucediera a Fox en el poder.

“En ese contexto, no puedo hacer abstracción de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de Acción Nacional. Valoro que, si bien hay condiciones para lograr la continuidad del PAN como partido en el poder, no existen, en cambio, condiciones propicias para la candidatura presidencial de la Primera Dama”, expresó Durazo en ese momento.

“Ciertamente el país ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el presidente deje a su esposa de presidenta”, agregó el actual Gobernador de Sonora en su carta de renuncia con la que también se fueron las aspiraciones políticas de la esposa de Vicente Fox.

Felipe Calderón y Margarita Zavala

Desde 2015, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció su intención de ir por la presidencia de México, intenciones que se materilizaron en 2018, cuando se lanzó oficialmente a la carrera presidencial de ese año como candidata independiente, pese a las irregularidades en las firmas recabadas, pero con el apoyo de su esposo, quien habría aportado, al menos, un millón de pesos para impulsar la carrera política de sus esposa y regresar a Los Pinos.

Sin embargo, poco le duraron sus aspiraciones a Margarita, ya que a dos meses de haber iniciado su campaña política, y ante el bajo apoyo de la ciudadanía —las encuestas le daban sólo el 3, máximo 4, por ciento de la intención de los votos—, Zavala abandonó sus intenciones presidenciales, en mayo de 2018.

Sánchez Anaya con María del Carmen Ramírez García

En agosto de 2003, el entonces Gobernador de Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya, convocó a una conferencia de prensa para anunciar la precandidatura de su esposa María del Carmen Ramírez García al Gobierno de ese estado por el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que desató gran inconformidad dentro del Sol Azteca, pese a lo cual la Primera Dama de Tlaxcala continuó con sus aspiraciones políticas hasta el proceso electoral de 2004.

“Ella no participa como la esposa de Sánchez Anaya, sino como María del Carmen Ramírez, senadora de la República por el PRD, y va con todos los riesgos”, sostuvo Sánchez Anaya ante las críticas por el evidente nepotismo que la candidatura de Ramírez García significaba. Incluso Narciso Xicohténcatl Rojas, exdirigente estatal del PRD, consideró que este hecho sólo evidenciaba el “proyecto personal” del entonces Gobernador y advirtió del peligro que representaba para la democracia en Tlaxcala.

Pese a todas las críticas y renuncias que el proyecto de la pareja Sánchez-Ramírez dejó a su paso, María del Carmen siguió hasta el final de la contienda electoral por la gubernatura de Tlaxcala, e14 de noviembre de 2004, cuando quedó en tercer lugar con el 28 por ciento de las preferencias, detrás del priista Mariano González Zarur, quien obtuvo el 33 por ciento de las preferencias y de Héctor Ortiz Ortiz, quien se quedó con la gubernatura al obtener el 34 por ciento de votos a favor.

Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso

En 2018, el morenovallismo se consolidó en puebla con el ascenso de Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, a la gubernatura de esa entidad y aunque la pareja Moreno-Alonso sólo pudo disfrutar de su triunfo por unos meses, ya que el matrimonio pereció en un accidente aéreo en diciembre de 2018, el proyecto que llevó a Martha Ericka se gestó ocho años atrás, con todos los beneficios que el mismo implicó.

Martha Erika Alonso Hidalgo recibió de su esposo, Moreno Valle, el suficiente margen de operación para moverse por todo el estado, desde el 2010, cuando conformó una red de mujeres que fue vital para que el morenovallismo sacar al Partido Revolucionario PRI de Casa Puebla; pasando por recibir presupuestos históricos como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado, incluso superando los recursos que recibía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Puebla.

Hasta llegar a ser la candidata oficial de la coalición "Por Puebla al Frente", en 2018, misma que estuvo integrada por los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI), con la que llegó a la gubernatura de Puebla, pese a las acusaciones de corrupción que persiguieron a su esposo Rafael Moreno Valle, quien dejó una deuda en el estado de 30 millones de pesos, así como la violencia y violaciones a los derechos humanos que se incrementaron en Puebla.

Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado

Luego de que en febrero de 2021, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió quitarle la candidatura para la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, tras ser señalado por, al menos, cinco casos de agresiones sexuales a mujeres, su hija Evelyn Salgado Pineda tomo la estafeta rumbo a los comicios estatales de ese año.

En mayo de ese mismo año, el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad de votos la candidatura de Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura de Guerrero por Morena. "La adversidad nos ha fortalecido, nos ha unido más que nunca y ha hecho de este movimiento un solo corazón", escribió la entonces candidata, hecho que fue celebrado por el entonces dirigente de Morena.

“Registro oficial de Evelyn Salgado, estamos muy contentos de poder por fin empezar campaña en Guerrero en donde a pesar de los atracos de los conservadores, vamos a ganar con mucha fuerza.”, escribió Mario Delgado en Twitter. Además, sostuvo que Evelyn Salgado “fue la opción por la que la gente decidió”.

Por su parte, Félix Salgado aseguró en ese momento que no intervendrá en las decisiones de su hija en caso de ser electa como Gobernadora. “No voy a intervenir en las decisiones de la Gobernadora, ustedes son los que van a vigilar que elle vaya caminado por el camino correcto”, aseguró. “Yo voy a ayudar a Evelyn hasta lograr la victoria, y de ahí Evelyn va a tomar las determinaciones porque Félix Salgado tendrá que regresarse al Senado de la República para seguir apoyando a nuestro gran Presidente”, añadió.

Sin embargo, a pesar de que su hija ganó la gubernatura de Guerrero, Salgado Macedonio insiste en sus aspiraciones de ser Gobernador de esas entidad. En marzo de 2025, en el marco de la reforma contra el nepotismo que impulsó la Presidenta Sheinbaum, el padre de la Gobernadora Salgado Pineda adelantó que buscaría el cargo en 2033, aunque destacó que respaldaba a la mandataria federal.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran Presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, escribió Salgado Macedonio en su perfil de Facebook, en donde agregó que él es de Morena y no se irá del partido.

Los Monreal en Zacatecas

En Zacatecas, los hermanos Monreal buscan perpetuarse. Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ocupó la gubernatura de 1998 a 2004, y después impulsó a su hermano David Monreal para postularse a la gubernatura de ese estado, misma que ocupa desde 2021. Asimismo, el otro hermano MOnreal, el Senador Saúl Monreal insiste en contender por la gubernatura de Zacatecas, por lo que incluso no descarta una alianza con el PRI o el PAN.

En el caso de Senador Saúl, el menor de los Monreal, se trata de un nuevo episodio en el que ha desafiado el llamado de la Presidenta, quien impulsó una reforma para que un Gobernador no pueda ser sucedido por su pareja o un familiar. Saúl Monreal es hermano del Gobernador David Monreal, y ha insistido que él debe ser el candidato del oficialismo.

“He dicho que el que respira, aspira. Mi aspiración sigue intacta y firme. Vamos a dar la lucha interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local que es aproximadamente el próximo año”, dijo Saúl Monreal al ser cuestionado por la prensa sobre su interés de suceder a su hermano en el Gobierno de Zacatecas.

Desde febrero de 2025, luego de la aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección, el Senador de Morena ha insistido en su interés de participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas. Tampoco ha desistido en su meta aún cuando el Consejo General de Morena ha prohibido estatutariamente que un familiar del Gobernador en turno lo suceda en el cargo.

Los hermanos Monreal han gobernado Zacatecas en dos ocasiones. En primera instancia, Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ocupó la gubernatura de 1998 a 2004. Más tarde, su hermano David Monreal asumió el cargo en el año 2021 y su mandato se extiende hasta 2027. Saúl Monreal busca ser el tercer hermano en ocupar la gubernatura.

Humberto Moreira y Rubén Moreira

Al igual que los Monreal, los Moreira se han perpetuado en el poder en Coahuila. Humberto Moreira Valdéz fue Gobernador de dicho estado de diciembre de 2005 a enero de 2011, cargo asumió su hermano Rubén Moreira en diciembre de 2011 y en el que éste se mantuvo hasta noviembre de 2017. Fueron 12 años en los que, de acuerdo con cifras y denuncias en México y Estados Unidos, los hermanos dejaron pendientes en temas de seguridad y muchas dudas ligadas a la mala administración de recursos públicos, además de diversos escándalos por presunta corrupción en los dos sexenios en que han administrado ese estado.

Los Yunes en Veracruz

El clan de los Yunes dominó Veracruz hasta el 2018, cuando Morena les ganó el estado. Sin embargo, eso no impidió que siguieran tratando de perpetuarse en otros espacios políticos. Por ejemplo, Miguel Ángel Yunes Linares fue Gobernador de ese estado de 2016 a 2018, tras fue electo como suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ocupa un escaño en el Senador. A lo que se suman los diversos cargos políticos que conservan muchos de la familia Yunes.

Los Murat

José Nelson Murat Casab fue Gobernador de Oaxaca de 1998 a 2004, de quien The New York Times reveló que cuando fue elegido como mandatario estatal, tuvo una reputación sobre el control estricto de la distribución de los fondos federales para las autoridades locales como una forma de mantener el poder. Ya en 2016, cuando su hijo Alejandro Murat Hinojosa lanzó su candidatura a la gubernatura de ese mismo estado, militantes del PVEM aseguraron que Murat Casab estaba detrás de la campaña de Murat Hinojosa.

“El único candidato a gobernador por el PRI-PVEM-PANAL es Alejandro Murat Hinojosa y nadie más está detrás como se especula”, dijo en ese momento Félix Martínez, entonces delegado nacional del PVEM en Oaxaca, por lo que incluso anunció la expulsión de quienes se inconformaron por la candidatura de Murat Hinojosa, quien finalmente gobernó Oaxaca de 2016 a 2022.

Los Sabines en Chiapas

Otro caso muy parecido se dio con Juan Sabines Gutiérrez, quien gobernó Chiapas de 1979 a 19825, y años más tarde impulsó la carrera política de su hijo Juan José Sabines Guerrero, quien encabezó la gubernatura chiapaneca de 2006 a 2012, tras lo cual fue acusado de endeudar al estado, con alrededor de 40 mil millones de pesos, y de escándalos de corrupción.

Los Del Mazo en Edomex

Los Del Mazo lograron mantenerse 23 años en el poder en el Estado de México, con varios integrantes de esa familia. Primero Alfredo del Mazo Vélez, quien gobernó dicha entidad de 1945 a 1961; siguió Alfredo del Mazo González, de 1981 a 1986; también Enrique Peña Nieto, primo de éste último, se desempeñó como Gobernador entre 2005 y 2011; y finalmente Alfredo del Mazo Maza dirigió el Gobierno mexiquense de 2017 a 2023.