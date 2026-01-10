La FGJ-CdMx revela que rescataron 858 animales del Refugio Franciscano y 21 murieron

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 8:33 pm

El Gobierno de la CdMx rescató a 858 perros y gatos que fueron víctimas de maltrato dentro del Refugio Franciscano y los trasladó a distintos albergues.

El Gobierno de la CdMx recalcó que no tiene interés en tomar posesión del predio en el que se encuentra el Refugio Franciscano, donde fueron rescatados cientos de perros maltratados.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) dio a conocer este viernes que rescató a 858 perros y gatos que fueron víctimas de maltrato dentro del Refugio Franciscano y los trasladó a distintos albergues, esto como parte de las acciones iniciadas a raíz de distintas denuncias ciudadanas por crueldad animal.

En un comunicado conjunto, la Administración capitalina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informaron que en un principio se tenían identificados a un total de 936 ejemplares que habitaban en dicho albergue, sin embargo 21 animales fallecieron debido a su pésimo estado de salud, además de que 57 fueron hospitalizados.

Respecto a la disputa que existe por la propiedad del predio en el que se ubica el refugio, localizado en la Alcaldía Cuajimalpa, autoridades capitalinas recalcaron que cualquier determinación al respecto corresponde exclusivamente a los procesos civiles en curso, además de que no existe interés por parte del Gobierno capitalino para tomar posesión del inmueble.

Autoridades de CdMx rescataron a 858 perros y gatos del Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx
Autoridades de CdMx rescataron a 858 perros y gatos del Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx
Los perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano fueron llevados a otros albergues. Foto: Gobierno de la CdMx
Los perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano fueron llevados a otros albergues. Foto: Gobierno de la CdMx

Peritos especializados en medicina veterinaria forense, adscritos a la FGJ, acreditaron afectaciones graves al bienestar animal de los perros y gatos que habitaban en el Refugio Franciscano, tales como hacinamiento severo, condiciones de insalubridad, omisiones reiteradas en la atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar.

Gobierno de CdMx rescata a perros maltratados del Refugio Franciscano

El miércoles 7 de enero, autoridades de la CdMx intervinieron en el Refugio Franciscano y aseguraron 858 perros y gatos, como parte de las acciones iniciadas por la Fiscalía capitalina a raíz de varias denuncias ciudadanas por maltrato y crueldad animal dentro de dicho albergue.

Previo a esta intervención se tenía registro de 936 animales dentro del refugio, sin embargo, 21 ejemplares murieron debido a causas relacionadas con su estado de salud (19 canes y dos felinos), mientras que otros 57 fueron hospitalizados (20 canes y 37 felinos).

Peritos de la FGJ acreditaron que perros y gato sufrieron maltrato dentro del Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx
Peritos de la FGJ acreditaron que perros y gato sufrieron maltrato dentro del Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx
La Fiscalía de CdMx investiga el caso de crueldad animal en el Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx
La Fiscalía de CdMx investiga el caso de crueldad animal en el Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la CdMx

Los 858 perros rescatados del Refugio Franciscano fueron trasladados a tres albergues temporales habilitados por el Gobierno de la CdMx, en los que podrán vivir en condiciones adecuadas, bajo supervisión de las autoridades:

  • Refugio del Ajusco: 304 perros.
  • Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 perros.
  • Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 perros.

La FIscalía de la CdMx recalcó que el rescate de los animales del Refugio Franciscano se llevó a cabo debido a las pésimas condiciones en las que se encontraban, como hacinamiento, insalubridad, falta de atención veterinaria oportuna y ausencia de control sanitario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

+ Sección

