Los gobernantes deben vivir "en la justa medianía", dice Sheinbaum desde Guerrero

La titular del Ejecutivo federal recordó que el principio ético de la 4T de "primero los pobres", permitió sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos en ocho años.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó este viernes en Guerrero los principios éticos que guían a los gobiernos de la Cuarta Transformación y sostuvo que el poder se ejerce con humildad, alejado de los lujos y privilegios.

“Aquí no hay guardias, ni castillos de cristal alejados del pueblo; los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, cerca de la gente y con humildad”, sentenció la mandataria durante el acto de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en la entidad.

Sheinbaum Pardo recordó que durante 36 años de gobiernos neoliberales, los presidentes y muchos funcionarios se enriquecieron indebidamente y al amparo del poder público "con mucha corrupción".

La Presidenta mencionó que en dicho periodo prácticamente se dejaron de invertir recursos públicos en beneficio de la población: "Fueron muchos años de empobrecimiento, de desigualdades. Hasta que el pueblo de México tomó en sus manos el destino de la patria y, en 2018, dijo: ¡se acabó!".

La también Doctora subrayó, además, la importancia de la máxima que debe orientar el ejercicio del poder público y gobernar para todas y todos, especialmente de los más necesitados, "primero los pobres".

Pensión Mujeres Bienestar. Coyuca de Benítez, Guerrero https://t.co/TU9gUhaDsB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 9, 2026

"Fíjense, en unas cuantas palabras, algo tan profundo: lo primero es los pobres, ayudar al que menos tiene, al que se quedó atrás, no por gusto, sino por un sistema que no le permitió crecer, desarrollarse, tener bienestar, por ese modelo neoliberal", enfatizó ante una jubilosa audiencia.

Hoy, la Jefa del Estado mexicano encabezó un acto de entrega en Coyuca de Benítez, Guerrero, de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y recalcó que, actualmente, este programa social beneficia a más de 74 mil mexicanas en esta entidad y recordó que se trata de un reconocimiento a la labor que realizan todas las mujeres de México; programa que en 2026 consistirá en un apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales.

Asimismo, añadió que este 2026 inicia el octavo año de la Cuarta Transformación, que después de 36 años de gobiernos neoliberales, logró sacar a 13.5 millones de personas de la pobreza, gracias al aumento del salario mínimo y el impulso de los Programas para el Bienestar, que hoy benefician a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de secundaria y preparatoria en escuelas públicas y mujeres de 60 a 64 años de edad.

“Mi compromiso es que sigan los Programas del Bienestar y vamos por más Programas de Bienestar para las mujeres”, enfatizó.

La Gobernadora estatal, Evelyn Salgado, quien acompañó a la Presidenta, informó que más de 190 mil guerrerenses salieron de la pobreza desde que inició la Cuarta Transformación y destacó el respaldo histórico del Gobierno de México, que ha destinado 35 mil millones de pesos (mdp) a la entidad a través de los Programas para el Bienestar, que hoy benefician a cerca de medio millón de guerrerenses.