Juez concede suspensión definitiva a Rocha Cantú; se mantendrá como testigo protegido

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 10:25 pm

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, podrá seguir como testigo protegido y evitar una orden de aprehensión, gracias a que un Juez concedió una suspensión.

Gracias a la suspensión que le otorgó un Juez, el dueño de Miss Universo podrá evitar que se ejecute la orden de aprehensión que existe en su contra y continuar su proceso en libertad.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, podrá seguir como testigo protegido para colaborar con las autoridades mexicanas en el caso iniciado en su contra, además de que continuará su proceso en libertad y evitar que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, gracias a que un Juez le concedió una suspensión.

El empresario de origen regiomontano fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente ser responsable del delito de delincuencia organizada, tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos.

La suspensión que ordena que Rocha Cantó se mantenga como testigo protegido fue otorgada por el Juez Mario Jorge Melo Cardoso, encargado del Juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en Monterrey, Nuevo León.

Dicho recurso invalida la solicitud presentada por la FGR en diciembre para revertir el criterio de oportunidad que le fue otorgado al dueño de Miss Universo, mediante el cual se compromete a proporcionar información respecto al grupo criminal al que supuestamente pertenece.

"Se concede la suspensión definitiva. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva solicitada, a efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y, de manera específica, para que no se ejecuten ni produzcan efectos los actos reclamados en la ampliación acordada el quince de diciembre del año en curso”, señala el documento.

