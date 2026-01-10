Grandes Voces del Jazz iniciará con un concierto homenaje a Aretha Franklin

Jazz en Chapultepec es un punto de encuentro entre la naturaleza, la historia y la música.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Grandes Voces del Jazz es una serie de conciertos que se realizará durante este 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, para rendir homenaje a las grandes voces que marcaron el rumbo del jazz y otros géneros cercanos. El próximo concierto de la serie Jazz en Chapultepec: Grandes Voces del Jazz será dedicado al legado de Aretha Franklin, una de las artistas más influyentes del siglo XX.

El homenaje a Franklin será interpretado por Jeary, Priscilla Castro y Karina Esparza: tres voces que revisitarán su obra en un formato íntimo, pensado para la escucha y la conexión emocional con su música.

Jazz en Chapultepec es un punto de encuentro entre la naturaleza, la historia y la música en un espacio público que le permite al público reconectar con la cultura desde un entorno abierto, accesible y relevante para la vida cultural de la Ciudad de México. El espectáculo presentado por Not a Bot, la casa productora del festival M Jazz y operadora del club de jazz Parker & Lenox, inició el pasado 17 de octubre con un Homenaje a Nina Simone y dos exitosos sold out.

Grandes Voces del Jazz es una iniciativa independiente que apuesta por la música como experiencia cultural viva.

Aretha Franklin, nacida en Memphis, Tennessee, y quién tuvo una infancia difícil, se convirtió en un la "Reina del Soul" y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre sus grandes éxitos se encuentran "Respect", "Call me" y "Chain of fools".

¿Dónde, cuándo y cuánto?

El concierto tributo a Aretha Franklin se realizará los próximos 16 y 17 de enero a las 19:00 y 21:30 horas en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Los accesos tendrán un costo de 490 pesos y se podrán adquirir a través de Passline.