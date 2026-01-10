Mono araña ataca a mujer en Chiapas; Secretaría de Salud activa protocolo sanitario

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 2:24 am

Secretaría de Salud activa protocolo sanitario por ataque de mono araña en Chiapas.

La Secretaría de Salud de Chiapas hizo un llamado a la población para evitar alimentar a los animales silvestres, ya que estos pueden reaccionar de forma defensiva, además de subrayar que estos no pueden ser mascotas.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Un mono araña atacó a una mujer el viernes en una tienda de la localidad Belisario Domínguez, al sur de la localidad de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas. El animal descendió del automóvil de una familia que lo posee.

El video de los hechos, captado por dos cámaras de seguridad de la tienda, se difundió ampliamente en redes sociales, el cual captó el momento en el que el mono araña bajó de un auto para ingresar al establecimiento y atacar a una mujer que se encontraba adentro.

En primera instancia, el auto de color negro del que descendió el animal silvestre, registrado por una cámara instalada afuera del local, se detuvo frente a la tienda de la localidad de Belisario Domínguez. Una segunda cámara mostró el ingreso del mono al lugar que aparentemente de mostraba vacío.

No obstante, una niña también entró a la tienda después de que lo hiciera el mono araña, pero casi inmediatamente se escucharon los gritos de una mujer que fue atacada, por lo que la víctima se acercó a la entrada del establecimiento para mostrarle las heridas a la dueña del animal, quien acababa de ingresar a este lugar.

"Mire usted cómo me desgarró la mano, señora", expresó la mujer al extender su brazo. mientras que la dueña del mono explicó que encerraría al animal para escuchar a la víctima.

La mujer fue visitada por personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III, cuyo personal acudió para saber si tenía algunos síntomas después de la mordedura.

“Ante el reporte (del ataque del mono en contra de una persona) se activó de inmediato el protocolo de vigilancia epidemiológica, iniciado la aplicación del esquema profiláctico de vacunación antirrábica humana para garantiza la seguridad y recuperación del paciente”, informó la Secretaría de Salud de Chiapas.

En este sentido, la dependencia señaló que “la fauna silvestre no es (una) mascota”.

“Aunque los monos araña son parte de nuestra biodiversidad, el contacto cercano puede representar riesgos para la salud [...] En caso de agresión: Lava la herida con abundante agua y jabón de inmediato”, expuso la Secretaría.

