Gobierno de Groelandia llama a reivindicar su soberanía frente a las amenazas de EU

Las autoridades de Groelandia hicieron un llamado a la diplomacia y los principios internacionales, cuya vía señalaron como "el camino correcto para los aliados y amigos".

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El gobierno y los partidos políticos de Groenlandia hicieron un llamado este sábado para reivindicar la soberanía de su territorio frente a la "falta de respeto" exhibida por la administración de Estados Unidos y el Presidente Donald Trump, quien ha reiterado sus amenazas para hacerse con el control de la isla norteamericana.

"El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés. Ningún otro país tiene derecho a interferir en este proceso", manifestaron el Primer Ministro Jens Frederik Nielsen, como jefe del partido Demócrata, así como los líderes del resto de los partidos políticos, incluso la oposición del partido Naleraq, que cuenta con representación en el Parlamento de Groenlandia.

En este sentido, los partidos hicieron un llamado en conjunto para realizar una sesión de emergencia en la cámara, a fin de "asegurar un debate político responsable, ordenado y unido" en circunstancias "extraordinarias y graves" que tenga como objetivo "salvaguardar los derechos e intereses del pueblo groenlandés".

"Una vez más, hacemos un llamado al diálogo basado en la diplomacia y los principios internacionales. Este es el camino correcto para los aliados y amigos", añadieron las autoridades groelandesas.

Apenas el viernes, Donald Trump arremetió de nueva cuenta contra las autoridades de Dinamarca y dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.

"Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera.

El republicano ha insistido en que este territorio danés debe pertenecer a EU porque, de lo contrario, Rusia y China "se apoderarán" de este tarde o temprano.