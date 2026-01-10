La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero, pero hasta el momento la Fiscalía no ha aclarado su situación legal.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, fue puesta en libertad horas después de ser detenida ayer en relación al asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, ultimado el pasado 1 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó un mensaje en el que agradeció poder estar con su familia y los buenos deseos de sus allegados.

Ayer, se dio a conocer a través del Registro Nacional de Detenciones que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron la detención de Méndez Rodríguez en la Casa de la Cultura en Uruapan el jueves 8 de enero a las 16:05 horas.

Sin embargo, ni la Fiscalía General de Michoacán ni la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana –cuyos elementos consta en el documento del Registro Nacional de Detenciones fueron quienes realizaron su detención–, han aclarado las causas de la captura de la funcionaria.

El documento refiere que Yesenia 'N' fue puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

Cabe destacar que Méndez Rodríguez había sido también secretaria particular de Carlos Manzo y permaneció en su puesto cuando Quiroz asumió la Alcaldía de Uruapan el 5 de noviembre.

Suman 5 detenidos por homicidio de Carlos Manzo

El jueves, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre nuevos avances en las investigaciones del crimen. Recordó que ya fueron identificados los tres agresores que participaron en el homicidio de Manzo, uno ejecutado en el lugar y los otro dos hallados muertos en un tramo carretero de Michoacán.

Otros cinco, explicó, han sido detenidos por el caso: Jorge Armando "N", alias "El licenciado", quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo "N", Jasiel Antonio "N", alias "El Pelón", Gerardo "N" y Alejandro Baruc "N", todos relacionados con el asesinato.

El funcionario federal también mencionó que, derivado de labores de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, se logró desarticular a la célula criminal que operaba en la región.