Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos

De acuerdo con la Fiscalía, la detenida autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La síndica de Cintalapa, Chiapas, Sally Gallardo Núñez, fue detenida por abuso de autoridad y mal ejercicio de recursos públicos, informó ayer la Fiscalía General del Estado (FGE).

“La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally ‘N’, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa”, indicó la institución.

Con esta detención suman siete servidores y exservidores públicos bajo proceso judicial en ese municipio (entre ellos el Alcalde en funciones, Ernesto Cruz Díaz), quienes además son investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La FGE detalló que los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero de 2026, cuando la funcionaria, en su carácter de Síndica municipal, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, "lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública", apuntó.

“La indiciada fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal”, indicó la FGE.

Finalmente, la institución subrayó que “la Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de cero corrupción y cero impunidad”.

Las autoridades estatales también han detenido al extesorero Reynol Valencia Cruz, a la exsíndica Anayeli Reyes Clemente y a tres policías municipales, señalados por abusos de autoridad, actos de corrupción y posibles nexos con el crimen organizado.

Las indagatorias en Cintalapa, municipio fronterizo con Oaxaca, se reforzaron luego de que a finales de año fueran localizados seis hombres sin vida, quienes habían sido secuestrados días antes, tras un ataque armado contra dos bares en el vecino municipio de Villaflores.

De acuerdo con los reportes, los detenidos presuntamente habrían brindado protección al Cártel de Chiapas y Guatemala, grupo surgido tras una escisión del Cártel de Sinaloa y aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).