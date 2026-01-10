Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

Las autoridades indicaron que el tirador ya se encuentra bajo custodia y no representa una amenaza para la comunidad.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Jefe de la Policía del condado de Clay en Mississippi, Estados Unidos, Eddie Scott, informó este sábado que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.

"Desafortunadamente esta noche hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes perdidas debido a la violencia. Tenemos al individuo bajo custodia y ya no representa una amenaza para nuestra comunidad", publicó en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo con Scott, los decesos habrían ocurrido en tres ubicaciones distintas de esta ciudad ubicada cerca de la frontera con Alabama. Asimismo, indicó que un sospechoso se encuentra bajo custodia y no representa más una amenaza para la comunidad.

"Les pido que levanten a nuestras víctimas y a sus familias en sus oraciones. La policía está ocupada investigando y publicará una actualización tan pronto como sea posible", detalló.

La oficina del sheriff planea realizar una conferencia de prensa lo antes posible para aclarar ante la opinión pública el posible motivo, la identidad del sospechoso y de las víctimas.

El pasado 13 de diciembre se presentó otro tiroteo en la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island donde dos personas fallecieron. Las autoridades estadounidenses reportaron la detención de un presunto responsable.

La Universidad Brown envió ese día un mensaje de emergencia a través de su sitio web en donde informó que un hombre armado se encontraba en las instalaciones de la institución en Providence y que representaba una amenaza para la comunidad.