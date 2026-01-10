Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 4:46 pm

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Al menos 4 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

Dos agentes de la GN son heridos de gravedad en tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un tiroteo alarma en base militar de Fort Stewart en Georgia; hay 5 soldados heridos

Las autoridades indicaron que el tirador ya se encuentra bajo custodia y no representa una amenaza para la comunidad. 

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Jefe de la Policía del condado de Clay en Mississippi, Estados Unidos, Eddie Scott, informó este sábado que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.

"Desafortunadamente esta noche hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes perdidas debido a la violencia. Tenemos al individuo bajo custodia y ya no representa una amenaza para nuestra comunidad", publicó en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo con Scott, los decesos habrían ocurrido en tres ubicaciones distintas de esta ciudad ubicada cerca de la frontera con Alabama. Asimismo, indicó que un sospechoso se encuentra bajo custodia y no representa más una amenaza para la comunidad.

"Les pido que levanten a nuestras víctimas y a sus familias en sus oraciones. La policía está ocupada investigando y publicará una actualización tan pronto como sea posible", detalló.

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.

La oficina del sheriff planea realizar una conferencia de prensa lo antes posible para aclarar ante la opinión pública el posible motivo, la identidad del sospechoso y de las víctimas.

El pasado 13 de diciembre se presentó otro tiroteo en la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island donde dos personas fallecieron. Las autoridades estadounidenses reportaron la detención de un presunto responsable.

La Universidad Brown envió ese día un mensaje de emergencia a través de su sitio web en donde informó que un hombre armado se encontraba en las instalaciones de la institución en Providence y que representaba una amenaza para la comunidad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

2

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
3

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
4

Motos: la selva de las dos ruedas

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
5

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
6

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Explosión en Coyoacán.
7

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
8

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

9

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
10

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

Extorsionadores son detenidos en CdMx
11

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
12

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
13

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
14

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

Activan contingencia ambiental por ozono
15

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

Destacadas

Ver sección
Destacadas
EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
1

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
2

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
3

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
4

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

5

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Extorsionadores son detenidos en CdMx
6

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
7

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.
8

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
9

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

10

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Síndica de Cintapala.
11

Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos

Frío en CdMx
12

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx