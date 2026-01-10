La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

Los tres sujetos habían despojado a un comerciante de la zona de su dinero como pago por "derecho de piso".

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este sábado a tres presuntos integrantes de la Unión Tepito, señalados como presuntos responsables de extorsionar a un comerciante en la Alcaldía Venustiano Carranza, a quien habrían despojado de más de 56 mil pesos en efectivo a cambio de permitirle trabajar en su establecimiento.

"La acción policial se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban recorridos y vigilancias fijas y móviles, como parte de las acciones para prevenir y combatir delitos de alto impacto en la zona norte de la Ciudad de México", explicó la Secretaría.

Los oficiales, añade la institución, fueron alertados por un hombre en las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Josué "N", Johan "N" y Milton "N", probables responsables del delito de #Extorsión a un comerciante, y recuperaron dinero en… pic.twitter.com/vN6lHX7w4d — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 10, 2026

El afectado denunció que, momentos antes, tres sujetos lo habían despojado de 56 mil pesos como pago por extorsión, por lo que les proporcionó las características físicas y de vestimenta de los posibles responsables.

"Tras un cerco virtual y una rápida intervención, los policías lograron la detención de tres hombres, a quienes les aseguraron una mochila roja que contenía billetes de distintas denominaciones, con un monto total de 56 mil 910 pesos, así como tres teléfonos celulares", detalló la SSC-CdMx.

La víctima reconoció e identificó a los detenidos, jóvenes de de 24, 25 y 28 años de edad, que fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que, de acuerdo con trabajos de investigación e inteligencia, los detenidos presuntamente formarían parte de un grupo delictivo vinculado con delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

La extorsión es uno de los delitos que ha ido a la alza en los últimos años y que más preocupa a los sectores productivos del país y a la población en general, lo cual llevó a que se implementara la Estrategia Nacional contra la Extorsión por parte del Gobierno federal el año pasado.

Por este motivo, a inicios de diciembre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el cual establece la armonización legislativa en los estados para perseguir dicho delito, así como la creación de áreas especializadas en las fiscalías o su fortalecimiento, en caso de que ya existan.