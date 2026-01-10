EN VIVO

VIDEOS ¬ Cientos protestan en CdMx contra intervención y saqueo de EU en Venezuela

Bianka Estrada

10/01/2026 - 2:04 pm

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.

Un colectivo nutrido de personas avanzó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, ondeando banderas venezolanas, mexicanas y mostrando carteles contra el imperialismo estadounidense.

Ciudad de México, 10 de enero (SIinEmbargo).-  Cientos de manifestantes, organizaciones sociales, colectivos y activistas se movilizan este mediodía en la Ciudad de México para manifestarse contra la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela y demandar la liberación del Presidente de ese país, Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores.

La protesta avanzó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, que fueron cerrados por agentes de tránsito al paso de la manifestación , ondeando banderas venezolanas, mexicanas y mostrando carteles contra el imperialismo estadounidense con mensajes como “Abajo la doctrina Monroe”.

Los manifestantes también corean consignas como “Venezuela, aguanta, el pueblo se levanta” y mensajes de crítica y rechazo a las políticas del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El contingente partió a eso de las 11 del Monumento a la Independencia y llegará al Hemiciclo a Juárez, donde se celebrará un mitin.

Actualizaciones en vivo

    Bianka Estrada

    Bianka Estrada

    Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.

    Lo dice el reportero

    + Sección

    Opinión

    Susan Crowley

    La nueva pandemia, el mal gusto

    "Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
    Por Susan Crowley
    Alejandro De la Garza

    Las palabras, puentes a lo inexplorado

    "Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
    Por Alejandro De la Garza
    Ernesto Hernández Norzagaray

    Las enseñanzas venezolanas

    "Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
    Por Ernesto Hernández Norzagaray
    Francisco Ortiz Pinchetti

    Motos: la selva de las dos ruedas

    "En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
    Por Francisco Ortiz Pinchetti
    + Sección

    Opinión en Video

    ¿Qué es María Corina?
    Por Daniela Barragán

    ¿Qué es María Corina?

    La derecha mexicana es trumpista
    Por Héctor Alejandro Quintanar

    La derecha mexicana es trumpista

    Los buitres del imperio merodean sobre México
    Por Pedro Mellado Rodríguez

    Los buitres del imperio merodean sobre México

    La era de mala vecindad
    Por Lorenzo Meyer

    La era de mala vecindad

    El mito de Venezuela
    Por Fabrizio Mejía Madrid

    El mito de Venezuela

    Maduro contra el azufre
    Por Juan Carlos Monedero

    Maduro contra el azufre

    El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
    Por Mario Campa

    El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

    500 columnas y mi balance
    Por Óscar de la Borbolla

    500 columnas y mi balance

    Con México o con el imperio
    Por Álvaro Delgado Gómez

    Con México o con el imperio

    El festín de los halcones y los buitres
    Por Ana Lilia Pérez

    El festín de los halcones y los buitres

    + Sección

    Galileo

    Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

    Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

    El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

    El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

    Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

    ¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

    La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

    Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

    Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

    Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

    Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

    Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

    Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

    El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

    El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

    El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

    Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

    Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

    Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

    Las más leídas en SinEmbargo

    Ver sección
    Las más leídas
    Hoy No Circula Sabatino
    1

    Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

    Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
    2

    Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

    Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
    3

    Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

    4

    La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

    Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
    5

    Motos: la selva de las dos ruedas

    La aprobación del presidente George W. Bush se disparó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (alcanzando el 86 por ciento) y, en menor medida, después de la invasión de Irak en 2003, un fenómeno que no se ha replicado con Donald Trump.
    6

    Las guerras impulsan presidentes en EU. Secuestrar a Maduro NO ha funcionado a Trump

    Legisladores enviaron este viernes una carta dirigida al Secretario de EU, Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo al uso de la fuerza militar en México.
    7

    Demócratas alertan a Rubio que sería “desastroso” para EU atacar en suelo mexicano

    Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
    8

    FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

    La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
    9

    La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

    Hoy No Circula Multas Nuevas
    10

    Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

    Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
    11

    VIDEOS ¬ Cientos protestan en CdMx contra intervención y saqueo de EU en Venezuela

    Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
    12

    Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

    Mal gusto
    13

    La nueva pandemia, el mal gusto

    Explosión en Coyoacán.
    14

    VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

    15

    VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

    Destacadas

    Ver sección
    Destacadas
    Extorsionadores son detenidos en CdMx
    1

    La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

    Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
    2

    VIDEOS ¬ Cientos protestan en CdMx contra intervención y saqueo de EU en Venezuela

    Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.
    3

    Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

    Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
    4

    Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

    5

    La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

    Síndica de Cintapala.
    6

    Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos

    Frío en CdMx
    7

    Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

    Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
    8

    FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

    Gobierno de Groelandia se posiciona frente a "falta de respeto" de EU.
    9

    Gobierno de Groenlandia llama a reivindicar su soberanía frente a las amenazas de EU

    Venezuela justifica negociación con EU para reapertura de embajadas.
    10

    Venezuela enfrentará intervención de EU por vía diplomática, afirma Delcy Rodríguez

    Secretaría de Salud activa protocolo sanitario por ataque de mono araña en Chiapas.
    11

    VIDEO ¬ Mono ataca a mujer en Chiapas; Secretaría de Salud activa protocolo sanitario

    Los países de la UE aprueban el acuerdo comercial con el Mercosur.
    12

    La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo