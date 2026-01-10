VIDEOS ¬ Cientos protestan en CdMx contra intervención y saqueo de EU en Venezuela

Un colectivo nutrido de personas avanzó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, ondeando banderas venezolanas, mexicanas y mostrando carteles contra el imperialismo estadounidense.

Ciudad de México, 10 de enero (SIinEmbargo).- Cientos de manifestantes, organizaciones sociales, colectivos y activistas se movilizan este mediodía en la Ciudad de México para manifestarse contra la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela y demandar la liberación del Presidente de ese país, Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores.

La protesta avanzó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, que fueron cerrados por agentes de tránsito al paso de la manifestación , ondeando banderas venezolanas, mexicanas y mostrando carteles contra el imperialismo estadounidense con mensajes como “Abajo la doctrina Monroe”.

Los manifestantes también corean consignas como “Venezuela, aguanta, el pueblo se levanta” y mensajes de crítica y rechazo a las políticas del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El contingente partió a eso de las 11 del Monumento a la Independencia y llegará al Hemiciclo a Juárez, donde se celebrará un mitin.