Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 4:06 pm

La mandataria destacó que el objetivo es que el campo sobreviva y que quien trabaje en el campo pueda vivir con bienestar.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado a productores de café en Guerrero que el objetivo de su gobierno es la soberanía alimentaria para no depender de los productos en el exterior. Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de las negociaciones del Tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) que en varias ocasiones Donald Trump ha amenazado con terminar.

"¿Qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependamos tanto de comprar en el exterior, que se siga produciendo en México el maíz blanco que necesitamos para la alimentación de la mexicana y el mexicano, que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica, que no estemos todo comprando lo de fuera. No se trata de cerrarnos sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaje en el campo viva con bienestar", expresó en un encuentro con productores de café en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

La mandataria federal destacó que la soberanía es una "esencia de las mexicanas y los mexicanos", pues ha estado presente en los procesos históricos del país, desde la Independencia de México, pasando por la Reforma y la Revolución hasta la Cuart Transformación que encabeza.

"Al final la soberanía es una esencia de las mexicanas y de los mexicanos, nosotros la estamos viviendo la Cuarta Transformación. (...) Y la Cuarta Transformación es lo mismo, ahora de manera pacífica, pero nuestra esencia es la lucha por la soberanía, por la independencia, garantizar la justicia social para las mexicanas y los mexicanos", aseveró.

En ese sentido, reafirmó que el programa de Alimentación para el Bienestar busca acabar con los intermediarios para que los productores vendan a buen precio y obtengan más por su trabajo.

"Muchas veces en el campo, ustedes lo saben muy bien, se produce y luego el problema es la comercialización. ¿Quién lo compra? Intermediarios. ¿Cómo lo compran? A muy bajo precio. El objetivo de Alimentación para el Bienestar es comprar a buen precio y procesarlo y que el procesamiento permita que se venda a mejor precio y esas ganancias ¿a dónde van?, pues directamente al productor", explicó.

Para ello, indicó, se han puesto en marcha 26 mil tiendas del Bienestar (antes Conasupo y luego Liconsa) en todo el país, las cuales distribuyen el producto y dan ganancias directas a los productores. Además, remarcó que de esta forma se ofrece productos más frescos y de mejor calidad a los mexicanos, como ocurre con el chocolate de Tabasco, la miel, el maíz y pronto con la jamaica, adelantó.

Claudia Sheinbaum aseguró frente a productores de café de Guerrero que la meta de la 4T es que el campo y quien viva de este, tenga bienestar.
Sheinbaum detalló que existen 26 mil tiendas del Bienestar en todo el país, donde se venderá el café, la miel y otros productos hechos por productores mexicanos. Foto: Presidencia

"Ese chocolate que tiene mucho cacao, a diferencia del chocolate que se compra en las tiendas de marca, tiene mucho cacao, es más alimenticio y se vende en las tiendas del Bienestar. Lo mismo es para el café de Guerrero, tanto aquí en Atoyac como en la Montaña, se compra a buen precio y la idea es que este procesamiento que permite venderlo a mejor precio, a quién van las ganancias, pues directamente a ustedes, a los productores".

Sheinbaum Pardo también destacó que con esta estrategia también se beneficia al campo, a través de Sembrando Vida, para que vuelva a ser una fuente de bienestar para las familias que trabajan en él.

"Que los campesinos vivan de su trabajo dignamente, por eso se abandona el campo, cuando no hay precios justos, ahora lo que queremos es que quien trabaja la tierra viva con bienestar. Que haya un mercado directo, un mercado justo, que no sea quien gane pues los intermediarios, sino directamente el producto, de eso se trata ahora, el objetivo de esto es que los dos millones de pequeños productores en el país puedan tener ingresos suficientes para poder vivir con bienestar", aseveró.

