Anonimato

"El anonimato en las comunicaciones, alguien que tenga teléfono que no esté registrado como millones hasta hoy, pues no es la causa fundamental de las extorsiones ni de la inseguridad que está asociada. Pero es un instrumento mediante el cual los delincuentes, los pillos, los defraudadores aprovechan ese espacio que el gobierno ha permitido y ha dejado, pero no es el factor determinante".

https://youtu.be/DSKNTzADjnI

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y fa... Ver más

