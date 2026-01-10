Shrek Run 2026 trae una experiencia única que mezcla deporte, cine y entretenimiento

La Shrek Run 2026 promete momentos memorables, retos deportivos y la presencia de un mundo que sigue creciendo. A más de 20 años de su llegada al cine, los seguidores podrán esperar una nueva entrega de la saga, Shrek 5 llegará a la pantalla grande en 2027.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Shrek Run 2026 toma la Ciudad de México para una experiencia única que mezcla deporte, cine y entretenimiento. La carrera se realizará el domingo 18 de enero, con salida desde Paseo de la Reforma a la altura de la Torre Mayor y meta en el Jardín Escénico, junto al Auditorio Nacional.

Este evento temático, en colaboración con Universal Products & Experiences (UP&E) y As Deporte, invita a familias, fans y corredores a vivir un domingo único con distancias de 5 km y 15 km y ambientación inspirada en el universo del icónico ogro.

La carrera iniciará a partir de las 6:30 a.m., los tiempos máximos para completarla serán de 45 minutos en 5 km y 2 horas 15 minutos en 15 km.

“En Universal Products & Experiences buscamos llevar la emoción de esta emblemática franquicia más allá de la pantalla y convertirla en una experiencia nunca antes vista . La Shrek Run 2026 es un ejemplo de cómo una historia tan icónica puede transformarse en un evento que conecta entretenimiento, deporte y convivencia familiar, para así crear recuerdos memorables para los fans de esta propiedad”, señaló en un comunicado Mariángeles Migoya, Vicepresidente de Universal Products & Experiences LATAM.

UP&E impulsa globalmente la expansión y el posicionamiento de la icónica colección de marcas, propiedades intelectuales, personajes e historias de NBCUniversal, basada en el extenso portafolio de propiedades creadas por Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation y NBCUniversal Television and Streaming.

Quiero participar la Shrek Run

Las inscripciones para participar en la Shrek Run 2026 cierran el 16 de enero. El kit temático para cada corredor incluye artículos alusivos de Shrek, como sudadera, playera, gorro, vaso para café, entre otros, así como entrega de medalla al término de la carrera. Los corredores podrán recoger su kit el día previo, el sábado 17 de enero de 10:00 a 17:00 horas, en una sede por confirmar.

Con eventos como la Shrek Run 2026, la franquicia amplía su presencia más allá del cine mediante experiencias presenciales que refuerzan su vigencia cultural y su alcance intergeneracional, y así recrear su universo narrativo en espacios urbanos como las calles de la Ciudad de México.