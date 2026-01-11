VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 7:41 pm

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

A tres días del asesinato de Renee Nicole Good a manos de una agente del ICE, cientos de miles de personas salieron a las calles de EU para protestar en contra de la institución antimigratoria.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Este sábado las calles de múltiples ciudades en Estados Unidos (EU) se llenaron de personas que salieron a manifestarse en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que el pasado 7 de enero un agente de dicha institución asesinó a una ciudadana de 37 años llamada Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota.

Alrededor de las 14:00 horas, comenzaron a circular en redes sociales videos de protestas en la propia Minneapolis, Los Ángeles, Maine, Portland y otros puntos del territorio estadounidense, donde miles de hombres y mujeres expresaron su descontento, enojo y temor por las acciones del ICE, mismas que catalogan como fuera de la ley.

Mediante consignas como "fuera ICE de Minneapolis", carteles de "chiga tu migra" e incluso danzas ancestrales las y los manifestantes abarrotaron decenas de vialidades que registraron filas enormes de gente.

Las protestas, coordinadas por una coalición de organizaciones de derechos civiles y migrantes como Indivisible, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), United We Dream y Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC), superaron las mil convocatorias programadas para este fin de semana en prácticamente todos los estados del país.

Principales focos de movilización

Minneapolis (Minnesota): Epicentro de las protestas. Decenas de miles de personas se congregaron en Powderhorn Park (un lugar simbólico desde las protestas por George Floyd en 2020), marcharon por Lake Street y realizaron vigilias con velas en memoria de Good. A pesar del intenso frío invernal, la multitud coreó consignas como “ICE out!” y “No justice, no peace”.

Washington D.C.: Manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca y en Lafayette Square, exigiendo el fin de las operaciones del ICE y gritando “ICE must go now”.

Otras ciudades destacadas: Se registraron concentraciones importantes en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Portland (donde también ocurrió un tiroteo reciente con heridos), Austin, Durham y Tempe, entre muchas otras.

Ninguno de nosotros está a salvo, dicen en LA

En la ciudad de Los Ángeles, la vigilia y manifestación en solidaridad con Minneapolis comenzó alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) y fue organizada por el grupo de justicia social Centro CSO, y con el apoyo de otras organizaciones como Unión del Barrio. La protesta es una de varias manifestaciones que se han llevado a cabo desde la tarde del miércoles en distintos puntos de del sur de California como Long Beach, Santa Ana y el Este de Los Ángeles.

“Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por unos cerdos (ICE) mientras respondía a una redada,” dijo Gabriel, de Centro CSO. “Es una heroína que murió protegiendo a sus vecinos, honremos su vida contribuyendo a la lucha por un mundo mejor. Hay que seguir protegiendo a nuestra comunidad”.

En toda la Mariachi Plaza se podía oír el canto de la gente gritando “¡Renee Presente!”, después de que tomaron un minuto de silencio en honor a la defensora de la comunidad.

“La hermana Renee Good estaba protegiendo a su comunidad; era una de nosotros porque defendía al pueblo y a la clase trabajadora”, afirmó Ron Gochez, integrante de Unión del Barrio. “Ninguno de nosotros está a salvo, con papeles o sin ellos, personas de color o mujeres blancas de Minneapolis. Todos estamos siendo atacados y, si no nos unimos, nos matarán uno por uno”.

La noticia de Good ha puesto a muchos activistas que vigilan a sus comunidades en alerta, ya que dicen que sienten que, si no se hace justicia para Good, puede ser el inicio de muchos más incidentes como el ocurrido en Minneapolis.

Para organizaciones como las presentes, quienes vigilan Home Depots, lavados de carros escuelas y en general a la comunidad inmigrante, el riesgo de que suceda algo similar siempre es latente.

“¿Cuántos de ustedes han vigilado a sus comunidades? ¿Cuántos de usted han respondido a una redada?”, dijo Sol Martínez, quien es parte de Legalizacion 4 All Network.

“Podría habernos pasado a cualquiera de nosotros, por eso estamos enojados y dolidos. No está bien lo que le están haciendo a nuestra gente y no pararemos hasta que Good y otras víctimas ICE obtengan justicia”, dijo Martínez.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

2

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
3

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

4

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
5

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
6

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
7

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
8

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
9

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
10

Motos: la selva de las dos ruedas

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
11

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
12

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

Explosión en Coyoacán.
13

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
14

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
15

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
1

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

2

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
3

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
4

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
5

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
6

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
7

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
8

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

9

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Extorsionadores son detenidos en CdMx
10

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
11

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.
12

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe