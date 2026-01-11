VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

A tres días del asesinato de Renee Nicole Good a manos de una agente del ICE, cientos de miles de personas salieron a las calles de EU para protestar en contra de la institución antimigratoria.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Este sábado las calles de múltiples ciudades en Estados Unidos (EU) se llenaron de personas que salieron a manifestarse en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que el pasado 7 de enero un agente de dicha institución asesinó a una ciudadana de 37 años llamada Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota.

Alrededor de las 14:00 horas, comenzaron a circular en redes sociales videos de protestas en la propia Minneapolis, Los Ángeles, Maine, Portland y otros puntos del territorio estadounidense, donde miles de hombres y mujeres expresaron su descontento, enojo y temor por las acciones del ICE, mismas que catalogan como fuera de la ley.

Mediante consignas como "fuera ICE de Minneapolis", carteles de "chiga tu migra" e incluso danzas ancestrales las y los manifestantes abarrotaron decenas de vialidades que registraron filas enormes de gente.

Las protestas, coordinadas por una coalición de organizaciones de derechos civiles y migrantes como Indivisible, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), United We Dream y Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC), superaron las mil convocatorias programadas para este fin de semana en prácticamente todos los estados del país.

Principales focos de movilización

Minneapolis (Minnesota): Epicentro de las protestas. Decenas de miles de personas se congregaron en Powderhorn Park (un lugar simbólico desde las protestas por George Floyd en 2020), marcharon por Lake Street y realizaron vigilias con velas en memoria de Good. A pesar del intenso frío invernal, la multitud coreó consignas como “ICE out!” y “No justice, no peace”.

Washington D.C.: Manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca y en Lafayette Square, exigiendo el fin de las operaciones del ICE y gritando “ICE must go now”.

Otras ciudades destacadas: Se registraron concentraciones importantes en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Portland (donde también ocurrió un tiroteo reciente con heridos), Austin, Durham y Tempe, entre muchas otras.

Ninguno de nosotros está a salvo, dicen en LA

En la ciudad de Los Ángeles, la vigilia y manifestación en solidaridad con Minneapolis comenzó alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) y fue organizada por el grupo de justicia social Centro CSO, y con el apoyo de otras organizaciones como Unión del Barrio. La protesta es una de varias manifestaciones que se han llevado a cabo desde la tarde del miércoles en distintos puntos de del sur de California como Long Beach, Santa Ana y el Este de Los Ángeles.

“Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por unos cerdos (ICE) mientras respondía a una redada,” dijo Gabriel, de Centro CSO. “Es una heroína que murió protegiendo a sus vecinos, honremos su vida contribuyendo a la lucha por un mundo mejor. Hay que seguir protegiendo a nuestra comunidad”.

En toda la Mariachi Plaza se podía oír el canto de la gente gritando “¡Renee Presente!”, después de que tomaron un minuto de silencio en honor a la defensora de la comunidad.

“La hermana Renee Good estaba protegiendo a su comunidad; era una de nosotros porque defendía al pueblo y a la clase trabajadora”, afirmó Ron Gochez, integrante de Unión del Barrio. “Ninguno de nosotros está a salvo, con papeles o sin ellos, personas de color o mujeres blancas de Minneapolis. Todos estamos siendo atacados y, si no nos unimos, nos matarán uno por uno”.

La noticia de Good ha puesto a muchos activistas que vigilan a sus comunidades en alerta, ya que dicen que sienten que, si no se hace justicia para Good, puede ser el inicio de muchos más incidentes como el ocurrido en Minneapolis.

Para organizaciones como las presentes, quienes vigilan Home Depots, lavados de carros escuelas y en general a la comunidad inmigrante, el riesgo de que suceda algo similar siempre es latente.

“¿Cuántos de ustedes han vigilado a sus comunidades? ¿Cuántos de usted han respondido a una redada?”, dijo Sol Martínez, quien es parte de Legalizacion 4 All Network.

“Podría habernos pasado a cualquiera de nosotros, por eso estamos enojados y dolidos. No está bien lo que le están haciendo a nuestra gente y no pararemos hasta que Good y otras víctimas ICE obtengan justicia”, dijo Martínez.