Bob Weir, cofundador de Grateful Dead y leyenda del rock psicodélico, muere a los 78

El rock se vistió de luto tras el fallecimiento de Bob Weir, cofundador de la banda Grateful Dead. El músico perdió la vida por problemas pulmonares, de acuerdo con un comunicado oficial.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Bob Weir, músico estadounidense reconocido por haber sido uno de los fundadores de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, falleció hoy a los 78 años de edad, se informó en un comunicado publicado a través del sitio web oficial del artista.

"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Bobby Weir. Transicionó en paz, rodeado de sus seres queridos, tras vencer valientemente el cáncer como sólo Bobby podía. Desafortunadamente, falleció debido a problemas pulmonares subyacentes", se lee en la publicación.

Según lo dado a conocer en el comunicado, el artista inició su tratamiento contra el cáncer luego de ser diagnosticado en julio "semanas antes de regresar al escenario de su ciudad natal" para una serie de conciertos que ofreció con motivo de sus más de 60 años de trayectoria musical.

"Su trabajo hizo más que llenar salas de música; fue la cálida luz del sol que llenó el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de fans llevan consigo. Cada acorde que tocó, cada palabra que cantó, fue parte integral de las historias que tejió. Fue una invitación: a sentir, a cuestionar, a vagar y a pertenecer", menciona el mensaje con el que se reveló su muerte.

En la publicación también se indica que la familia del músico ha solicitado respeto por su privacidad en estos momentos tan difíciles, y al mismo tiempo agradecieron todas las muestras de "amor, apoyo y recuerdo".

It is with profound sadness that we share the passing of Bobby Weir. We send him off the way he sent so many of us on our way: with a farewell that isn’t an ending, but a blessing. A reward for a life worth livin'. https://t.co/2qdBbh80v1 📸 Chloe Weir pic.twitter.com/rXsHZ4KGlr — Bobby Weir (@BobWeir) January 10, 2026

"No hay un telón final aquí, en realidad no. Solo la sensación de alguien que parte de nuevo. A menudo hablaba de un legado de trescientos años, decidido a asegurar que el cancionero perdurara mucho después de él. Que ese sueño perdure en las futuras generaciones de Dead Heads. Y así lo despedimos como él nos despidió a tantos de nosotros: con una despedida que no es un final, sino una bendición", concluyó el comunicado.

¿Quién fue Bob Weir?

Nacido el 16 de octubre de 1947 en San Francisco, California, Robert Hall Weir, su nombre real, fue un músico estadounidense, guitarrista, cantante y compositor, reconocido principalmente como miembro fundador de Grateful Dead, una de las bandas más influyentes y emblemáticas del rock psicodélico.

Weir conoció a Jerry Garcia en 1965 (cuando apenas tenía 17 años) en una tienda de música en Palo Alto, y juntos formaron lo que eventualmente se convertiría en Grateful Dead. Fue el guitarrista rítmico principal de la banda, con un estilo muy peculiar influenciado por el jazz y capaz de crear texturas complejas con acordes inusuales.

Escribió o coescribió muchos de los clásicos más queridos de la banda, entre ellos: Truckin', Sugar Magnolia, Playing in the Band, Jack Straw, Cassidy y The Other One.

Después de la muerte de Jerry Garcia en 1995 y la disolución oficial de Grateful Dead, Weir continuó activo durante décadas en diversos proyectos.