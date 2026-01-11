El cantante colombiano Yeison Jiménez muere junto a 5 personas en un accidente aéreo

Un accidente aéreo en Colombia dejó un saldo de seis personas muertas, incluido el cantante Yeison Jiménez, de 34 años de edad.

Ciudad de México/Bogotá, 10 de enero (SinEmbargo/Xinhua).- Yeison Jiménez, uno de los artistas colombianos más reconocidos del país, falleció hoy a los 34 años, tras el desplome de una avioneta en la que viajaba junto a otras cinco personas.

De acuerdo con medios locales, el artista viajaba hacia Medellín para desde ahí trasladarse al municipio de Marinilla en donde ofrecería un concierto.

A través de redes sociales, el equipo de trabajo del artista compartió un comunicado en el que expresaron su dolor por el fallecimiento de Jiménez, a quien describieron como "un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas".

En el comunicado se informa que Yeison viajaba junto a Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Moran, quienes integraban su equipo de trabajo.

"A todos los seguidores, colegas, medios de comunicación y personas que han acompañado a Yeison durante su carrera y en estas horas de dolor: gracias por cada mensaje, por cada oración y por el amor que están enviando", se lee en el comunicado firmado por Víctor Hugo Hernández, representante legal del artista, y Fredy Santos, gerente administrativo.

Esta es la publicación mas dolorosa que debo hacer como webmaster. Viaja al infinito mi aventurero. pic.twitter.com/BqJ85ZAgfF — Yeison Jiménez (@yeison_jimenez) January 11, 2026

Autoridades colombianas investigan accidente

La Gobernación del Departamento colombiano de Boyacá (centro) confirmó este sábado la muerte de seis personas en un accidente aéreo, incluido el reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez.

El Ministerio de Transporte de Colombia informó que una avioneta de placas N325FA tenía como destino la ciudad de Medellín y se precipitó entre los municipios de Paipa y Duitama.

"El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR, Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localizació de emergencia (ELT) en el sector del evento", señaló en un comunicado.

Asimismo aseguró que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya activó el protocolo de investigación para determinar las causas del accidente de la avioneta con seis personas a bordo.

"Además, la Aerocivil proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes", indicó.