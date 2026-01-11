Cuba responde a Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”, dice. “Hasta la última sangre...”

El mandatario estadounidense aseguró que la histórica relación entre Venezuela y Cuba, basada en envíos de petróleo y dinero, llegó a su fin.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez respondió este domingo a las nuevas amenazas que lanzó su homólogo estadounidense, Donald Trump: "Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre".

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron poco después de que el Presidente de Estados Unidos (EU) advirtiera al gobierno de Cuba que no tendrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela y de que urgiera a las autoridades de La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.

El mandatario estadounidense reiteró el mensaje en mayúsculas en su publicación: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”. Luego le dijo al gobierno cubano que, a su juicio, es fundamental alcanzar un acuerdo con su administración antes de que la situación se agrave.

Además, sostuvo que Venezuela ya no necesita a Cuba para su protección porque ahora cuenta con EU, que tiene al "ejército más fuerte del mundo", y prometió que su gobierno protegerá al país sudamericano en este nuevo escenario.

"Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América para protegerlos, y los protegeremos", escribió.

Trump mencionó que la mayoría de los cubanos que brindaba servicios de seguridad en Venezuela murió tras la intervención que realizó EU la semana pasada. Por ello, dio por terminado el rol de Cuba en materia de seguridad.

"La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", reiteró.

Cuba rechaza amenazas de Trump y defiende su soberanía

En respuesta a las declaraciones del Presidente estadounidense, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel criticó a Washington y rechazó cualquier intento de presión sobre la isla.

A través de un mensaje en redes sociales, consideró que EU "no tiene moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada". Y acusó a ese país de convertir "todo en negocio, incluso las vidas humanas".

Díaz-Canel apuntó que las acusaciones y amenazas responden a una narrativa de confrontación, y refrendó la postura de su gobierno ante los señalamientos desde Washington.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre", sentenció.

Trump dice que Cuba "pende de un hilo"

Hace unos días, en una entrevista con el conductor Hugh Hewitt, el Presidente Trump recalcó que el gobierno cubano atraviesa una situación crítica y comentó que la isla "pende de un hilo".

A pregunta expresa sobre la posibilidad de un colapso del gobierno cubano, el mandatario insistió en que Cuba enfrenta "serios problemas" y en que, aunque ha logrado mantenerse durante décadas, ahora se encuentra más cerca de caer.

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas. Ha estado en problemas durante los últimos 45 años y no ha llegado a caer, pero creo que ahora están bastante cerca, por voluntad propia", subrayó.

También fue cuestionado sobre si su administración podría ejercer mayor presión contra La Habana. Al respecto, contestó que no ve que haya muchas opciones, salvo una acción directa: "No creo que pueda hacer más que entrar y destruir el lugar".

Incluso, resaltó que Cuba dependía en gran medida de los recursos provenientes de Venezuela y precisó que, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, su gobierno busca que esos recursos se concentren en empresas estadounidenses.

De acuerdo con Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, "la relación Cuba–Venezuela no puede entenderse sin reconocer al petróleo como su verdadero hilo conductor: primero como promesa estratégica, luego como salvavidas económico y político, y hoy como vacío que redefine los márgenes de maniobra del régimen cubano en un contexto internacional crecientemente adverso".

En un texto publicado en The Conversation, dice que "la crisis actual de Cuba se agudiza con el férreo control de las exportaciones petroleras venezolanas a las que aspira Trump, y lo convierte ya en punto de inflexión que tensiona la supervivencia del régimen".