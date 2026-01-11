La Profeco coloca 8 sellos de suspensión en establecimientos de la CdMx y del Edomex

La medida se aplicó en el marco del operativo de verificación y vigilancia que se llevó a cabo del pasado 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó ayer de la colocación de sellos de suspensión en establecimientos comerciales de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex) por incumplimientos legales; así como de la realización de 141 visitas de verificación.

"Por diversos incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó seis sellos de suspensión en negocios en la Ciudad de México y dos en establecimientos comerciales de Metepec, Estado de México", anunció en un comunicado.

El personal de la Procuraduría suspendió seis negocios comerciales en la CdMx por las siguientes razones:

No respetar precios o tarifas exhibidas.

No informar términos y condiciones de la venta.

No exhibir precios, tarifas o montos totales a pagar.

No comunicar términos y condiciones del servicio, y realizar cargos y redondeos sin consentimiento.

Comercializar productos con fecha de caducidad vencida, y proporcionar información que induce a error o confusión a las y los consumidores.

#boletíndeprensa Como parte del Operativo de verificación y vigilancia Vacacional y Turístico Diciembre 2025, la Profeco colocó 8 sellos de suspensión en establecimientos de CDMX y Metepec, Edo. Méx. ✔️ Más de 40 mil productos monitoreados

✔️ 2,480 visitas de vigilancia

✔️ 2,089… pic.twitter.com/NTrA4l4CMK — Profeco (@Profeco) January 10, 2026

La Profeco indicó que los establecimientos que incumplieron la normatividad son la Agencia de Automóviles GWM, ubicada en la Alcaldía Tlalpan; una Farmacia San Pablo, en la Benito Juárez; la cantina “La Catrina de Regina” y una Farmacia del Ahorro, ambas localizadas en la Alcaldía Cuauhtémoc.

"Al estacionamiento público del centro comercial 'Oasis Coyoacán', Alcaldía Coyoacán, también se le colocó un sello por no comunicar términos y condiciones del servicio, y realizar cargos y redondeos sin consentimiento de las personas", apuntó.

Asimismo, se puso un sello a Servicios Gastronómicos Dux, en Azcapotzalco, por comercializar productos con fecha de caducidad vencida, y proporcionar información que induce a error o confusión a las y los consumidores.

Respecto a los establecimientos en Metepec, Edomex, personal de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Metropolitana de Toluca, colocó uno de estos sellos en la Tienda Soriana Interior Plaza Town Square y otro en Nueva Wal-Mart de México Metepec, por no informar y exhibir precios en los dos casos.

La Profeco realizó también recorridos de verificación con 141 visitas a comercios y negocios. En estos recorridos se pusieron 13 mil 395 preciadores, y tres mil 396 decálogos de los derechos del y la consumidora.

A su vez, se otorgaron dos mil 089 asesorías a quienes lo requirieron, se efectuaron dos mil 480 visitas de vigilancia y se monitoreó un conjunto de 40 mil 175 productos.