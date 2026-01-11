Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Los implicados tuvieron una riña por los ladridos que las mascotas de uno de ellos habrían lanzado contra el agresor.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por presuntamente realizar disparos de arma de fuego en contra de un hombre, el cual perdió la vida.

"Los hechos sucedieron cuando los monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Poniente informaron a los oficiales en campo de un reporte de agresiones en las calles Ahuatla y Capulines, de la colonia Las Cruces, por lo que se dirigieron al lugar", indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías se percataron de la presencia de dos hombres en estas vialidades, uno de ellos con lo que parecía ser una mancha de sangre en el rostro, y el otro, tendido a un costado con un una pistola, por lo cual solicitaron los servicios de emergencia.

Al arribo del personal de emergencias médicas, el hombre de 21 años de edad fue localizado sin vida por herida de arma de fuego. Por ello, la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para efectuar los servicios periciales correspondientes.

Los oficiales de la SSC aseguraron el arma de fuego y un cargador útil al otro individuo, ya que no pudo acreditar la portación legal de estos objetos.

A través de un comunicado, las autoridades revelaron que "los hombres tuvieron una riña debido a que los perros del occiso le ladraron al probable responsable, por lo que les disparó y quedaron sin vida, y, al reclamarle de lo ocurrido, también le efectuó un disparo".

Ante dicha situación, "el sujeto de 29 años de edad fue informado de sus derechos de Ley y, junto con el arma de fuego, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", concluyó la SSC-CdMx.