Mara Lezama e IMSS Bienestar anuncian primer Hospital de Tercer Nivel en Quintana Roo

El objetivo es proporcionar servicios médicos de mayor complejidad para la atención de personas adultas, niñas y niños que no cuentan con seguridad social en la entidad.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el IMSS Bienestar anunciaron este domingo la construcción de una Torre de Especialidades Médicas en lo que sería el primer Hospital de Tercer Nivel en la entidad, el cual atenderá a casi un millón de quintanarroenses.

"Por primera vez, el estado contará con una Torre de Especialidades Médicas en Cancún, que beneficiará a más de 835 mil personas y salda una deuda histórica de más de 50 años en materia de salud", indicó la mandataria estatal en su cuenta oficial de X.

Esta obra está proyectada en una reserva territorial de 26 mil metros cuadrados con una superficie de construcción de 15 mil metros cuadrados.

Histórico: gestionamos y anunciamos el primer Hospital de Tercer Nivel para #QuintanaRoo, junto a Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar. 🏥 Por primera vez, el estado contará con una Torre de Especialidades Médicas en Cancún, que beneficiará a más de 835 mil… pic.twitter.com/zbXs0yaaJx — Mara Lezama (@MaraLezama) January 11, 2026

La torre contará con seis niveles, en los que se instalarán 36 especialidades con más de 190 camas de hospital. Además, el estado proporcionará servicios especializados como hemodiálisis; atención a personas con quemaduras; clínica de heridas; y manejo de catéteres.

En el evento, Lezama Espinosa estuvo acompañada por el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, quien recorrió junto con la Gobernadora el predio colindante con el Hospital General de Cancún, donde se desarrollará dicho proyecto.

El funcionario federal destacó que el primer Hospital de Tercer Nivel beneficiará directamente a más de 835 mil personas sin seguridad social, quienes podrán recibir atención especializada sin necesidad de salir del estado.

Asimismo, explicó que el nuevo modelo de atención deja atrás los antiguos esquemas de aislamiento, para dar paso a espacios integrales con una concepción humanista, pues contará con áreas diferenciadas para hombres, mujeres, niñas y niños, con especialistas en cada área de atención.