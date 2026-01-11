Irán declara 3 días de luto por los fallecidos durante protestas que sacuden al país

El lunes se realizará la llamada Marcha Nacional por la Resistencia, la cual pretende ser una demostración de fuerza tras las protestas y los disturbios.

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS).- El gobierno de Irán anunció este domingo la declaración de tres días de luto nacional por los fallecidos durante las protestas que desde el 27 de diciembre sacudieron las principales ciudades iraníes.

"El Presidente [Mahsud] Pezeshkian está profundamente conmovido por la pérdida los queridos hijos de la patria y se suma al gobierno en el duelo por los orgullosos y honorables mártires", informó la agencia de noticias oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, Tasnim.

Los fallecidos fueron considerados “mártires de la resistencia nacional iraní frente a los regímenes de Estados Unidos y sionista”, víctimas de los “terroristas urbanos criminales” que practicaron “una violencia similar a la de Estado Islámico” contra la nación, los paramilitares voluntarios basij o miembros de las fuerzas de seguridad.

After hundreds of unarmed protesters were killed across Iran, the Islamic Republic declared three days of “public mourning”—a blatant attempt to distort reality, legitimize state violence, and intensify repression. State media call the victims “martyrs of the Iranian national… pic.twitter.com/QMKjZb7mS4 — Iranhrdc.org (@IHRDC) January 11, 2026

"Tal violencia no tiene parangón hasta hoy, excepto en el comportamiento del Estado Islámico entrenado por Estados Unidos", denunció.

Además, el gobierno invitó a la población a una Marcha Nacional por la Resistencia, que se celebrará el lunes, y que pretende ser una demostración de fuerza en las calles tras las protestas y disturbios.

La manifestación comenzará a las 14:00 horas en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán, y contará con la participación de “mártires” de las protestas y sus familiares, quienes condenaron las acciones de los “terroristas armados y saboteadores”.

La convocatoria también se extendió a las capitales de provincia de todo el país.