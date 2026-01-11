VIDEOS ¬ Nueva jornada de protestas contra el ICE en EU. Noem amenaza a Minneapolis

Las protestas contra el ICE se mantienen en EU, luego del asesinato de Renee Nicole Good. A su vez, Kristi Noem amenazó con enviar cientos de agentes más a Minneapolis.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) enviará “cientos de agentes federales más” a Minneapolis “hoy y mañana” para apoyar el trabajo de los agentes del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo este domingo Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, días después de que un agente del ICE disparara y matara a una mujer allí. Desde entonces, cientos de miles de manifestantes han salido a las calles en varias ciudades del país para demandar el fin de las operaciones de esa fuerza paramilitar.

Noem destacó que el despliegue federal era una misión para “descubrir la verdadera corrupción y el robo que ha ocurrido”, supuestamente, con fondos federales. En una entrevista para “Sunday Morning Futures” de Fox News, llamó a Minneapolis “la zona cero del robo del dinero de los contribuyentes y la protección de delincuentes”. Como Donald Trump, no fundamentó sus acusaciones con datos o con documentos.

La Secretaria criticó las protestas contra la ofensiva migratoria del ICE, que han crecido y se han extendido desde que Renee Nicole Good fue asesinada por un agente federal apenas el pasado miércoles. Noem sostuvo que algunas organizaciones sin fines de lucro estaban siendo investigadas por sus fuentes de financiamiento; les acusa, así como lo hace Trump, de estar instigando las protestas.

"Estamos enviando más agentes hoy y mañana. Serán cientos más para permitir que nuestro personal de ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabaja en Minneapolis pueda hacerlo de forma segura", dijo la funcionaria estadounidense a Fox News, y acusó al Gobernador de Minnesota, Tim Walz, de avivar "la tensión pública".

Por su parte, las protestas en contra del ICE se mantienen en Minneapolis y otras ciudades de EU, luego de que ayer cientos de miles de personas tomaran las calles para expresar su repudio hacia las acciones del ICE.

🇺🇸 Demonstrations in front of the US Immigration and Customs Enforcement (ICE) headquarters in Washington. Yet, Donald Trump's attention is solely on the Iranian protests. Remember, America First? pic.twitter.com/tfYjoj5aRd — dana (@dana916) January 11, 2026

Antifa granny protests against ICE in NYC pic.twitter.com/QIKKKgSUdR — Elaad Eliahu (@elaadeliahu) January 11, 2026