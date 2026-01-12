FOTOS ¬ Marchan a favor de Refugio Franciscano en CdMx; "regresen a animales", exigen

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 7:10 pm

Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.

El Refugio Franciscano convocó a una marcha y exigió a las autoridades de la CdMx que devuelva a los más de 850 perros que fueron rescatados del albergue.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Este domingo se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la Ciudad de México (CdMx), esto luego de que autoridades capitalinas intervinieron en el albergue para rescatar a más de 850 perros que fueron víctimas de maltrato.

Fue la propia asociación civil que estaba a cargo del albergue la que convocó a está manifestación pacífica, la cual partió del Ángel de la Independencia y avanzó por el Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.

Dicha movilización se lleva a cabo días después de que agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx intervinieron en el refugio para asegurar a 858 perros maltratados, los cuales fueron trasladados a tres albergues temporales y permanecerán bajo resguardo del Gobierno capitalino.

Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.
Cientos se sumaron a la marcha a favor del Refugio Franciscano en la CdMX. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.
La marcha que se realizó en la CdMx fue convocada por el Refugio Franciscano. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Cientos de personas y activistas a favor de los animales se sumaron a la marcha convocada por el Refugio Franciscano para manifestar su apoyo y exigir al Gobierno de la CdMx que devuelvan a los más de 850 perros que fueron rescatados durante un operativo de la FGJ.

Las y los inconformes portaban pancartas con mensajes en los que manifestaron su inconformidad ante las acciones implementadas por la Administración capitalina a raíz de varias denuncias ciudadanas por crueldad animal dentro del albergue, además de expresarse contra la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Regresen a los animales y restituyan el Refugio Franciscano", "son vida, no basura" y "renuncia, Clara Brugada", eran algunas de las consignas de los inconformes.

Los inconformes que participaron en la movilización afirmaron que el Refugio Franciscano ha ayudado a salvar la vida de varios animales, además de que advirtieron que la integridad de los 585 perros rescatados por las autoridades capitalinas podría estar en riesgo.

Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.
Asistentes a la marcha reclamaron al Gobierno de la CdMx por el aseguramiento de 858 perros del Refugio Franciscano. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Se llevó a cabo una marcha en apoyo al Refugio Franciscano en la CdMx luego de que autoridades capitalinas intervinieron para rescatar a más de 850 perros.
La marcha a favor del Refugio Franciscano partió del Ángel de la Independencia y culminó en el Zócalo de la CdMx. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Refugio exige al Gobierno de CdMx devolver perros rescatados

El Refugio Franciscano publicó un comunicado en el que exige al Gobierno federal y a la Administración de la CdMx que les devuelva a los 858 perros que fueron rescatados de sus instalaciones en una intervención realizada por la Fiscalía capitalina, así como la restitución del predio en el que se ubica el albergue.

"Se solicita al Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que acaten y respeten las disposiciones judiciales emitidas por tres tribunales federales, las cuales reconocen la razón jurídica del Refugio Franciscano A.C. y ordenan su cumplimiento pleno, efectivo e inmediato, en protección del Refugio y de los animales bajo su cuidado", señala el documento.

La asociación civil también exigió el cese inmediato del "acoso, persecución, intimidación y criminalización" contra los directivos del albergue, además de que se retiren las denuncias penales presentadas por las autoridades capitalinas en su contra.

En el escrito, el Refugio Franciscano recalcó que durante 48 años ha trabajado en favor de los animales, además de que convocó a la ciudadanía a sumarse a la manifestación realizada este domingo en la CdMx.

Marchan en CdMx a favor del Refugio Franciscano
Ciudadanos y activistas por los derechos de los animales marcharon para exigir la restitución del Refugio Francisco. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Marchan en CdMx a favor del Refugio Franciscano
Ciudadanos y activistas por los derechos de los animales marcharon para exigir la restitución del Refugio Francisco. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

