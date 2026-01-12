¡Toma nota! La UNAM lanza convocatoria para su concurso de selección a licenciatura

Si buscas estudiar una licenciatura en la UNAM, muy pronto se abrirá el registro para el concurso de selección correspondiente al ciclo escolar 2026/2027. Aquí te damos detalles de la convocatoria.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- ¿Concluiste tus estudios de educación media superior y planeas realizar una carrera universitaria? Si es el caso, pon atención, pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó su convocatoria para el concurso de selección de nivel licenciatura, correspondiente al ciclo escolar 2026/2027.

Si te interesa ingresar a la máxima casa de estudios, ya sea en su modalidad de Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), a continuación, te compartimos todo lo que debes saber de la convocatoria.

¿Cuándo inicia el proceso?

De acuerdo con la información dada a conocer por la UNAM en un boletín, la convocatoria se publicará oficialmente el lunes 12 de enero, y se podrá consultar a través del sitio web oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx

"Es importante leer con tranquilidad la convocatoria y su instructivo donde se podrán informar con detalle de los requisitos específicos del proceso de registro de la carrera y modalidad del interés de la persona aspirante", destacó la Universidad.

La institución académica indicó que el registro en línea comenzará el 23 de enero y se extenderá hasta el 3 de febrero.

#BoletínUNAM Lanza la UNAM la convocatoria al concurso de selección para nivel licenciatura > https://t.co/8LvYiP7kuG pic.twitter.com/ZXGZTGEao4 — UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2026

¿Cómo registrarse para el concurso de selección?

La UNAM explicó que el registro en línea contempla las siguientes acciones:

Crear una cuenta en el sistema.

Ingresar los datos solicitados.

Descargar la ficha de depósito que se generará.

Una vez que se tenga la ficha de depósito debe realizarse el pago para tener así derecho al examen de admisión, lo cual podrá hacerse hasta el 5 de febrero.

"Una vez confirmado el pago, deberán continuar con las siguientes etapas descritas en el instructivo, evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno", apuntó la Universidad Nacional.

La aplicación del examen en línea se realizará del 23 de mayo al 10 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer el 17 de julio.

La UNAM amplia oferta académica

Además del lanzamiento de la convocatoria para el concurso de selección de licenciatura, la UNAM reveló que 2026 se caracterizará por una expansión en la oferta académica de esta casa de estudios, destacando la apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca.

La institución académica resaltó que sus otras cuatro ENES (León, Juriquilla, Morelia y Mérida) también ampliarán su catálogo de licenciaturas.